Francoz rogovilil, poseči so morali varnostniki in policisti

Piše: C. R.

PU Kranj poroča o primerih kršenja javnega reda in miru, pri čemer so morali možje postave uporabiti prisilna sredstva.

Včeraj zvečer jim je najprej zagodel 39-letni Francoz, ki se je nedostojno vedel do drugih udeležencev na javni prireditvi, navodil varnostne službe pa ni hotel upoštevati, pač pa se je “naredil Francoza”. Zato so na pomoč poklicali policijsko patruljo, ki je umirila očitno precej “naspidiranega” turista. O tem, kaj bi bil razlog njegovega obnašanja, policija ne poroča, je pa uvedla prekrškovni postopek.

Že v nočnih urah, bilo je čez polnoč, pa so policiste klicali na pomoč v Cerklje na Gorenjskem, kjer se je več rogoviležev skočilo v lase, pri tem pa se je eden od njih poškodoval. Ob prihodu policistov je “aufbiks” že prenehal, našli so le ranjenca, ki so mu ponudili pomoč. Za zdaj zbirajo obvestila o tem, kdo vse je sodeloval v ruvanju. Ko bo preiskava končala, bodo seveda sledili predkazenski in prekrškovni postopki.

Koprska policijska uprava pa je sporočila, da je med sedmimi primeri kršenja javnega reda in miru obravnavala 38-letnika iz Madžarske, ki se je v Fiesi pri Piranu spozabil in rjul na gostinske uslužbence, zato so mu policisti napisali položnico.