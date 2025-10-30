e-Demokracija
(FOTO) Policija in FURS skupaj na(d) Brezje – tisto novomeško

FokusKronika
foto: policija

Piše: C. R. 

Policisti in uslužbenci Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) so danes dopoldne izvajali skupno kontrolo na regionalni cesti pri naselju Brezje.

Ustavili in preverili so dvanajst voznikov. Policisti hujših kršitev tokrat niso ugotovili, ukrepali pa so zoper enega voznika, ki pri sebi ni imel vozniškega dovoljenja.

Uslužbenca FURS-a sta pri dveh osebah ugotovila davčni dolg zaradi neplačanih kazni – v enem primeru v višini nekaj več kot 10.000 evrov, v drugem pa 2.800 evrov. Zoper osebi sta izvedla ukrepe iz svoje pristojnosti.

V popoldanskih urah se skupni nadzor nadaljuje na območju Novega mesta.

foto: policija
foto: policija

