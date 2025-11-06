(FOTO) Noro, kaj vse so policisti včeraj zasegli v Žabjaku

Piše: Moja Dolenjska

Na Policijski upravi Novo mesto so na izjavi za javnost predstavili uspešno kriminalistično preiskavo kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, kaznivega dejanja nasilništva in kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva.

Več podrobnosti lahko preberete na povezavi: Novo mesto: V Žabjaku naj bi streljal tudi nekdanji romski svetnik Grm

S Policije pa so sporočili, da so na podlagi odredbe Okrožnega sodišča Novo mesto 4. novembra 2025 v naselju opravili hišno preiskavo pri 38-letnem osumljencu, 35-letni osumljenki in 48-letnem osumljencu.

Med hišno preiskavo so pri osumljencih našli in zasegli:

tri pištole, ena z dušilcem poka,

puško šibrovko z nameščeno optiko,

avtomatsko puško M70 in

776 kosov streliva različnega kalibra.

Objavili so tudi fotografije zaseženega orožja in poteka preiskave, ki si jih lahko ogledate v nadaljevanju:

Vir: Policija

M. D.