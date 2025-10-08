Dva nova vloma, policija opozarja: Ne puščajte vrednih predmetov v avtu

Piše: C. R.

Kranjski policisti so včeraj nekaj pred 9. uro obravnavali vlom v avtomobil, parkiran v podzemnih garažah na Cesti Jake Platiše v Kranju. Storilec je razbil steklo na vratih in si iz notranjosti prilastil orodje, s čimer je lastnika oškodoval za več kot 2.000 evrov. Policisti še zbirajo obvestila in bodo o dejanju obvestili pristojno državno tožilstvo.

Kasneje, nekaj pred 17. uro, so obravnavali še vlom v tuj avtomobil, parkiran na parkirnem prostoru izhodiščne točke za Jamnik. Storilec je nasilno odprl vrata in iz notranjosti odnesel torbico z denarjem in bančnimi karticami. Tudi v tem primeru policija zbira obvestila in bo zadevo posredovala državnemu tožilstvu.

Gorenjski policisti ob tem opozarjajo, da kljub številnim nasvetom občanke in občani še vedno puščajo denar in vrednejše predmete v vozilih, predvsem na izhodiščnih izletniških in rekreacijskih točkah. Svetujejo, naj vozila parkirate na osvetljenih mestih, jih zaklepate in zapirate okna ter ne puščate vrednejših predmetov na vidnih mestih. Osebne stvari, kot so torbice, denarnice, mobilni telefoni in očala, imejte vedno s seboj. Prav tako ne puščajte v denarnici denarja, osebnih dokumentov ali bančnih kartic skupaj s PIN številkami, da zmanjšate možnost zlorabe.

Če pride do vloma, takoj pokličite 113 in se ničesar ne dotikajte, da ne bi uničili morebitnih sledi storilca. Bodite pozorni na dogajanje v okolici in ob zaznavi sumljivih oseb ali vozil nemudoma obvestite policijo na 113 ali anonimni telefon 080 1200. Policija se vnaprej zahvaljuje za sodelovanje.