Duševni bolnik za volanom tovornjaka – povzročil več nesreč

Piše: C. R.

PU Novo mesto je v zadnjih 24 urah zabeležila kar precej bizarnih dogodkov na cestah. Izpostavila pa je naslednje.

Med kontrolo prometa v Šmarjeti so policisti PP Novo mesto včeraj okoli 17. ure zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Peugeot. Ugotovili so, da 54-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,34 miligramov alkohola (kar znese 0,7 promila). Avtomobil so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Okoli 19.30 so bili obveščeni o nevarni vožnji voznika manjšega tovornega vozila, ki naj bi na cesti med Jesenicami na Dolenjskem in Prilipami trčil v drug avtomobil in nadaljeval z vožnjo. Brežiški policisti so se takoj odzvali, voznika tovornega vozila ukrajinskih registrskih oznak izsledili in ustavljali s svetlobnimi in zvočnimi signali. Kršitelj znakov policistov ni upošteval, nadaljeval je z vožnjo, trčil v službeno vozilo policije in ob srečevanju oplazil več vozil, ki so pripeljala nasproti. V Prilipah so ga policisti ustavili in ugotovili, da gre moškega, ki je imel očitne zdravstvene težave. Na kraj so zato poklicali reševalce, ki so 54-letnega državljana Ukrajine oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, kjer je ostal na zdravljenju. Policisti so ugotovili, da je zaradi vožnje po levi strani vozišča povzročil šest prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Vse okoliščine prometnih nesreč še preverjajo.

Nekaj pred 20.30 se je zgodila prometna nesreča na parkirnem prostoru v Brežicah. Policisti PP Brežice so opravili ogled in ugotovili, da je 37-letni voznik osebnega avtomobila zaradi nepravilnega premika trčil v avtomobil oškodovane voznice. Policisti so mu zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus, ki ga je odklonil. Prav tako je odklonil opravljanje strokovnega pregleda. 37-letnemu kršitelju so odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.