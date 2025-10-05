Drzna tatvina v Ribnici

Piše: C. R.

Včeraj so bili policisti obveščeni o drzni tatvini, ki se je zgodila v četrtek, 2. oktobra 2025, okoli 10. ure, na območju Ribnice.

Neznani storilec je na domu zamotil oškodovanca s pogovorom o telekomunikacijskih storitvah, medtem pa je drugi storilec izkoristil njegovo nepazljivost in iz stanovanja odtujil nakit. Lastnik je bil oškodovan za približno 1.500 evrov.

Opis storilca: moški, star okoli 35 let, visok okoli 175 cm, okroglega obraza, temnejših kratkih las, oblečen v črno jopico. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

Policija opozarja, da storilci drzne tatvine pogosto izvršujejo na prefinjen način, pri čemer oškodovance, največkrat starejše, zavedejo do te mere, da tatvine opazijo šele po določenem času.

Občanom svetujejo, naj imajo nenapovedane obiskovalce ves čas pod nadzorom in jih brez potrebe ne vabijo v stanovanjske prostore. Če se osebe izdajajo za serviserje ali izvajalce del, naj vedno zahtevajo identifikacijsko izkaznico ali delovni nalog ter so pozorni na videz oseb in vozila, s katerim so se pripeljale.

Če postanejo žrtev kaznivega dejanja, naj takoj obvestijo policijo na številko 113 ali najbližjo policijsko postajo. Sumljive osebe ali vozila lahko prijavijo tudi na anonimno številko policije 080 1200.