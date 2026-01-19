Državljana Gane sodnica oprostila, mu je pa zaplenila drogo – stroške postopka plačamo davkoplačevalci

Piše: Spletni časopis

Sodnica Živa Zaplotnik je oktobra lani državljana Gane Erica Adonbila oprostila obtožbe, da je 13. februarja na Metelkovi blizu lokala Menza preprodajal marihuano, MDMA in kokain. Mu je pa drogo, ker to zahteva splošna varnost, kljub oprostitvi odvzela. Iz moralnih razlogov pa je ostal tudi brez dveh rol aluminijaste folije.

Februarja bi naj ta že večkrat obsojeni brezposelni akrobat, iz Gane, ki so ga policisti že od prej poznali kot preprodajalca, Romanu L. za sto evrov predal pet vrečk s 7,4 grama marihuane. Marca pa so pri njemu na Šmartinski našli še več marihuane, 5,19 g MDMA in 1,31 grama kokaina, pa še 1.540 evrov gotovine in dve roli alufolije. Sodnica je Adonbilo oprostila, ker so bili dokazi kupcu Romanu L. – šlo je za marihuana v vrečkah – zaseženi nezakonito. Ker teh ključnih dokazov sodišče ni smelo upoštevati, je ostala obtožba o prodaji brez podlage, piše v sodbi.

Čeprav je obtoženega Adonbila sodnica oprostila, mu je pa s sodbo zaplenili vso drogo, torej marihuano, MDMA in kokain, ker gre za prepovedane droge in odvzem zahteva splošna varnost. Zaradi moralnih razlogov pa mu je zaplenila tudi obe ALU foliji, ki sta bili po mnenju sodnice namenjeni konzumiranju ali pakiranju prepovedanih drog. Vse stroški postopka, odvetnikov, prevajalcev in podobnega bodo plačali davkoplačevalci.