Drama sredi noči v Kranjski Gori: pred lokalom brutalen pretep, dva “aufbiksarja” sta končala na urgenci

Piše: C. R.

Kranjskogorski policisti so bili danes nekaj minut čez polnoč obveščeni o sporu med več osebami pred enim izmed gostinskih lokalov na območju Kranjske Gore.

Na kraj je odšlo več patrulj in po prihodu policistov na kraj kršitev javnega reda in miru ni več trajala, določenih udeležencev pa tudi ni bilo več na kraju. Po zadnjih podatkih je med več osebami prišlo do spora in pretepa, v katerem sta bili po do sedaj zbranih obvestilih dve osebi lažje telesno poškodovani. Po nudeni pomoči zdravstvenega osebja na kraju sta bili z reševalnim vozilom prepeljani v SB Jesenice.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dejanja in identifikacijo udeleženih oseb ter vodijo postopek tudi v smeri suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper javni red in mir. O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.