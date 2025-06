Črn vikend na slovenskih cestah: objestnost končala življenje štirih ljudi

Piše: C. R.

Že včeraj je policija poročala o hudi nesreči pri Pivki, kjer sta ugasnili dve življenji. Danes so sporočili več podrobnosti.

Zgodilo se je včeraj popoldne med krajema Selce in Petelinje na magistralni cesti Postojna-Pivka. Na kraju je bilo ugotovljeno, da so v nesreči udeležena tri vozila. 46-letna voznica iz okolice Pivke z vozilom BMW in 29-letni voznik, državljan BIH z urejenim bivanjem v Postojni z vozilom Honda, sta vozila iz smeri Selc proti Petelinjam, ko je iz nasprotne smeri z vozilom mazda pripeljala 65-letna voznica iz območja Škofje Loke. Voznica Mazde je zaenkrat iz neznanega vzroka z vozilom zapeljala na nasprotno stran, kjer je čelno trčila v vozilo BMW. Voznik Honde, ki je vozil za BMW-jem pa je z vozilom zapeljal v obcestni jarek, da se je izognil trčenju.

65-letna voznica Mazde in njena 65-letna sopotnica, ki je sedela na zadnjem sedežu, obe iz območja Škofje Loke, sta na kraju nesreče umrli. Za obe pokojni je zdravnik na kraju odredil sanitarno obdukcijo. 78-letna potnica, ki je sedela na sprednjem desnem sedežu v vozilu mazda, in otrok, ki je bil potnik na zadnjem sedežu v vozilu BMW, katerega je vozila njegova mati, sta se hudo telesno poškodovala in sta bila s helikopterjem odpeljana v UKC Ljubljana. Prav tako se je hudo telesno poškodovala 46-letna voznica BMW-ja, ki je bila s kraja z reševalnim vozilom odpeljana v UKC Ljubljana. 29-letni voznik Honde se v prometni nesreči ni poškodoval. Cesta je bila na območju prometne nesreče zaprta do 22. ure. Policisti so opravili ogledu kraja prometne nesreče, nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem okoliščin, nato pa bodo o ugotovitvah obvestili pristojno ODT v Kopru.

Gorenjski policisti pa poročajo o dveh nesrečah s smrtnim izidom, ki sta se zgodili danes. Škofjeloški policisti so bili danes nekaj pred 5. uro zjutraj obveščeni o hujši prometni nesreči na območju občine Žiri, v kateri je bil po prvih zbranih podatkih udeležen en avtomobil. V prometni nesreči je umrla ena oseba. Na kraj sta prišla tudi dežurni državni tožilec in preiskovalni sodnik. Policisti so kraj nesreče zavarovali, opravljajo ogled in intenzivno zbirajo obvestila o vseh okoliščinah prometne nesreče. Zaenkrat ni znanih več informacij.

Jeseniški policisti pa so bili danes zjutraj okoli 5.30 prav tako obveščeni o hujši prometni nesreči na območju občine Jesenice. Po do sedaj znanih podatkih sta bila v prometni nesreči udeležena dva avtomobila. Udeleženih je bilo osem oseb, od katerih je ena oseba na kraju umrla, tri osebe so bile hudo telesno poškodovane, štiri pa lahko telesno poškodovane.

Po do sedaj zbranih podatkih je 25-letni voznik, državljan Slovenije, vozil avtomobil iz smeri centra Jesenic proti Hrušici in zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal desno na pločnik, v nadaljevanju trčil v betonski zid, od koder je avtomobil po trku odbilo v avtomobil drugega voznika, ki je takrat v semaforiziranem križišču stal pred rdečo lučjo na semaforju in čakal za nadaljevanje poti proti centru Jesenic.

Avtomobil povzročitelja se je po sunkovitem trku v udeleženčev avtomobil prevrnil čez njega in je pristal na drugi strani na strehi. Voznik je bil lahko telesno poškodovan, ugotovili pa so, da je vozil pod vplivom alkohola (0,41 mg/l). Odrejen mu je bil strokovni pregled. 23-letni sopotnik, državljan Bosne in Hercegovine, je zaradi hudih telesnih poškodb na kraju umrl, mladoletni sopotnik, državljan Bosne in Hercegovine in 26-letni sopotnik, državljan Bosne in Hercegovine, sta bila hudo telesno poškodovana in sta bila s kraja odpeljana v SB Jesenice, 19-letni sopotnik, državljan Bosne in Hercegovine, je bil hudo telesno poškodovan in je bil s helikopterjem odpeljan v UKC Ljubljana.

V udeleženčevem avtomobilu sta bili poleg voznika še dva mlajša potnika. Vsi trije so bili lahko telesno poškodovani in so bili s kraja odpeljani v SB Jesenice.

Na kraju prometne nesreče je poškodovanim osebam prvo pomoč nudilo zdravstveno osebje. Na kraju so bili tudi gasilci, ki so med drugim tudi s tehničnim posegom pomagali reševati osebe iz povzročiteljevega avtomobila. Na kraj sta prišla dežurni državni tožilec in preiskovalni sodnik.

Policisti so kraj nesreče zavarovali, poteka ogled kraja in intenzivno zbiranje obvestil o vseh okoliščinah prometne nesreče. Policisti vodijo postopek v smeri suma storitve kaznivega dejanja iz poglavij kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.