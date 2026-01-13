“Cigajneraj” sredi Krasa

Piše: C. R.

Včeraj ob 14.19 je na PU Koper poklicala občanka in povedala, da je bila v okolici Sežane na obisku pri mami, pri tem pa opazila, da na sosednjem objektu delavci kurijo plastiko.

Seveda se je vmešala v dogajanje, a “kurjači” se niso dali kar tako odgnali, pač pa so jo krepko ozmerjali. Pri tem je bil še posebej gostobeseden 42-letni državljan Kosova.

Varuhi reda so srboritežu izdali plačilni nalog zaradi rogoviljenja, medtem ko bo kurjenje plastike obravnaval prekrškovni organ okoljskega ministrstva. Za zdaj ni znano, ali je ukrepal.