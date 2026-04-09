Brez izpita in z 1,7 promila “pod kapo” zletel s ceste

Kronika
foto: STA

Piše: C. R. 

Včeraj zvečer so imeli vozniki na Dolenjskem očitno srečo v nesreči, da so se izognili nevarni tempirani bombi – bolje rečeno 52-letniku, ki je sedel za volan svojega volva krepko “nadelan” in nato rogovilil po cesti.

K sreči se je njegova vratolomna vožnja končala zgolj z nesrečo, v kateri je bil samoudeležen. V Zagorici pri Velikem Gabru je namreč zletel s ceste. Možje v modrem so seveda na kraju nesreče preverili dejstva in ugotovili, da junak za volanom sploh nima veljavnega vozniškega dovoljenja in ga verjetno tudi še dolgo ne bo imel, saj so mu vpisali novih 18 kazenskih točk. Alkotest je namreč pokazal, da je rogovilež imel kar 1,7 promila alkohola v krvi.

Seveda so mu avtomobil zasegli in prepovedali nadaljnjo vožnjo, kmalu sledi tudi srečanje s sodnikom. Domov pa je odnesel šop plačilnih nalogov, ki skupaj znašajo dobrih 1800 evrov.

