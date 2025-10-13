Bizarno rogoviljenje na cesti – česa takšnega ne pomnijo …

Piše: C. R.

Zadnji konec tedna je spet vrela kri. PU Koper izpostavlja predvsem dva bizarna primera, eden bi se lahko končal tragično.

Policisti so bili v petek ob 18.53 obveščeni, da se je v Ankaranu rogovilež srednjih let spravil na skupino mladih. Po sedaj znanih podatkih je 48-letnik pristopil do skupine mladih in enega od njih krepko “ubrisal okoli kepe”, nato pa preostale lovil z velikim nožem v rokah.

Na podlagi opisa so policisti moškega kmalu izsledili in mu ob prijetju tudi zasegli nož. Ker je deloval neuravnovešeno, so na kraj poklicali zdravnika, ki mu je nato odredil hospitalizacijo. Ali je bil rogovilež prišteven ali ne, bodo seveda odločali sodniki, vseeno pa bodo morali o njegovem primeru kakšno reči tudi sodniki. Zagotovo pa je bilo njegovo početje zelo nevarno, saj bi lahko katerega od napadenih zabodel do smrti.

Isti večer so može v modrem klicali na pomoč tudi v Žusterni, kjer se je očitno “sfrtajčkalo” 44-letnemu Koprčanu. Slednji je namreč z dvorišča stanovanjske hiše na cesto povlekel pasjo uto skupaj z ograjo. Vendar mu to ni bilo dovolj. V trenutku ko se je mimo pripeljal osebni avtomobil in zaradi ovire ustavil, mu je kršitelj skočil pred vozilo in začel udarjati po vratih. Rogovileža so umirili šele možje postave, ki so mu izdali tudi plačilni nalog. Ali je povzročil tudi kaj materialne škode, ni znano.