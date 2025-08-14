“Bakromobilci” delajo na polno, ukradli so celo ovce in ovna!

Piše: C. R.

Iz PU Novo mesto poročajo o številnih premoženjskih kaznivih dejanjih. Med drugim so opazili tudi tatove bakra.

Nekaj pred 21. uro so bili metliški policisti v Metliki prijeli 27-letnega osumljenca, ki je na dvorišču stanovanjske hiše iz tovornega vozila kradel gorivo. Zasegli so mu več posod z gorivom in vrnili oškodovancu. Zoper 27-letnika bodo na tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja tatvine.

Nekaj po 19. uri so policisti PP Krško na Trgu Matije Gubca v Krškem zalotili storilca, ki je s strehe objekta trgal bakreno pločevino in jo poskušal odtujiti. 26-letnega storilca, ki je poskušal pobegniti, so prijeli in mu odvzeli prostore. Zasegli so mu ukradeno pločevino in električni skuter, za katerega ni znal pojasniti izvora. Okoliščine še preiskujejo, zoper 26-letnika bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Na območju Drnovega so neznanci v zadnjem tednu z njive odtujili večjo količino koruze. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 300 evrov.

V noči na včeraj je v Črnomlju nekdo vlomil v klet stanovanjskega bloka in odtujil ribiško opremo, kosilnico na nitko in pihalnik za listje. Lastnika sta oškodovana za okoli 3.700 evrov. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo s preiskavo in aktivnostmi za izsleditev storilca.

V isti noči je s pašnika na območju Straže nekdo odtujil šest ovc in ovna.

Na območju Drganjih sel je v zadnjih dveh tednih – točen čas ni znan – neznanec vlomil v počitniško hišo in odtujil dve posodi z vinom in suhomesnate izdelke. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.100 evrov škode.