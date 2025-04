“Bakromobil” tudi na Primorskem? Tole sporoča policija …

Piše: C. R.

Danes, 3. aprila nekaj po 13. uri so na PU Nova Gorica prejeli obvestilo, da je neznani storilec odtujil žlebove s stavbe enega od javnih zavodov v Novi Gorici (Delpinova ulica).

Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v času od 1. aprila zjutraj, do včerajšnjega popoldneva pristopil do omenjenega objekta in s silo odstranil dva bakrena žlebova (odtočni cevi premera 15 cm, skupne dolžine 8 metrov) in si jih prilastil. Po storjenem kaznivem dejanju je storilec z odtujenimi predmeti odšel neznano kam. S tem nezakonitim početjem je bila javnemu zavodu povzročena materialna škoda za okoli 300 evrov. Omenjeni primer kaznivega dejanja tatvine policija še preiskuje.

Poleg tega so bili danes, 3. aprila ob 12.22, obveščeni tudi o odtujitvi žlebov stanovanjskega bloka v Novi Gorici (Erjavčeva ulica). Tudi ta primer tatvine policija še preiskuje.

“Vse občanke in občane, ki bi lahko Policiji nudili kakršnekoli koristne informacije pri preiskavi tovrstnih primerov tatvine bakrenih izdelkov pozivamo, da nemudoma pokličejo najbližjo policijsko postajo oz. znano interventno številko policije 113 ali anonimni telefon 080 1200. S ciljem preprečevanja tovrstnih premoženjskih kaznivih dejanj vse občane pozivamo tudi na upoštevanje osnovnih zaščitnih ukrepov, saj je s preventivnim ravnanjem mogoče precej zmanjšati priložnost za tatvino barvnih kovin. Prav tako pozivamo, da več pozornosti namenijo tudi morebitnemu zaznavanju sumljivih oseb in vozil po vaseh oz. v stanovanjskih soseskah večjih mest. Vse tovrstne informacije lahko krajani sporočijo policistom najbližje policijske postaje oz. pokličejo na zgoraj navedene številke Policije. Prav tako lahko policistom pomagate pri izsleditvi storilca tudi tako, da si poskušate zapomniti čim več podatkov o storilcu: izgled storilca, smer bega, prevozno sredstvo, s katerim se je odpeljal,” sporoča policija.