“Aufbiks” v Kranju, najmanj trije poškodovani

Piše: C. R.

Sinoči so zapele pesti v gorenjski prestolnici, očitno ne brez posledic.

Kranjski policisti so bili včeraj okoli 21.30 obveščeni o sporu med več osebami na območju Kranja. Po prihodu policistov na kraj kršitev javnega reda in miru ni več trajala, določenih udeležencev pa tudi ni bilo več na kraju. Po podatkih, s katerimi razpolagamo, je med več osebami prišlo do pretepa, v katerem so bile tri osebe telesno poškodovane in so same iskale zdravniško pomoč v zdravstveni ustanovi. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dejanja in identifikacijo udeleženih oseb ter vodijo postopek tudi v smeri suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper javni red in mir. O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno okrožno državno tožilstvo.