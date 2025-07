Pilot za las preprečil letalsko nesrečo pri Novem mestu

Piše: C. R.

V petek okoli 16. ure je pilot motornega letala, ki je bil tik pred pristankom, doživel grozljivo situacijo; le dva metra nad tlemi je zagledal motokros motorista, ki je s polno hitrostjo vozil neposredno proti pristajajočemu letalu.

Pilot je v zadnjem trenutku uspel znova dvigniti letalo in se izogniti trčenju, ki bi lahko imelo katastrofalne posledice. Letalo je nato varno pristalo, drznega motorista pa na kraju ni bilo več, saj je odpeljal neznano kam.

Policija iz Dolenjskih Toplic je takoj sprožila iskalno akcijo. Kmalu so izsledili mladoletnega voznika in z njim opravili razgovor v prisotnosti staršev. O dogodku so bili nemudoma obveščeni državni tožilec ter Agencija za civilno letalstvo, ki bo proti mladoletniku uvedla ustrezen postopek.

Dogodek, ki je le za las ušel tragediji, znova opozarja na nevarnosti objestne in nezakonite vožnje – še posebej na območjih, kjer poteka letalski promet.