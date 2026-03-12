Zvočni posnetki razkrivajo modus operandi Gibanja Svoboda

Piše: dr. Metod Berlec

Do državnozborskih volitev je samo še deset dni. Priča smo razgretemu predvolilnemu ozračju, ki z vsakim dnem dobiva nove pospeške.

V preteklih dneh so se na družbenem omrežju Facebook, na profilu Maske padajo, začeli pojavljati zvočni posnetki pogovorov med nekdanjo generalno sekretarko Gibanja Svoboda in desno roko predsednika GS in predsednika vlade Roberta Goloba Vesno Vuković ter različnimi funkcionarji te stranke in vlade. Prav neverjetno prostaški in poučni. Seveda so posnetki za vladajoče zelo obremenjujoči, zaradi česar so jih takoj razglasili za ponaredke, ustvarjene ali obdelane z umetno inteligenco. A poznavalci opozarjajo, da so pristni. Pri tem se postavlja vprašanje, kdo je razvpito Vukovićevo nezakonito snemal oz. naročil snemanje. Po pisanju Bojana Požarja morda celo sam Golob, ki naj bi jeseni 2023 preventivno preverjal (po nasvetu Miloša Milovića?), kaj dela njegova naveza za medijske obračune in posebne operacije – Damir Črnčec, Vesna Vuković, Primož Cirman in Tomaž Modic. Spomnimo, da so znotraj te stranke že takrat obstajala številna trenja, zaradi česar Vukovićeva po 31. marcu 2024 ni bila več generalna sekretarka Gibanja svoboda.

Najodmevnejši je posnetek, na katerem Vukovićeva v pogovoru z generalno sekretarko vlade Barbaro Kolenko Helbl trdi, da ji je nekdanji direktor Direkcije RS za infrastrukturo Bojan Tičar razkril nepravilnosti pri projektu gradnje drugega tira Divača–Koper. Na posnetku je slišati trditve o finančnem okoriščanju ministrice za infrastrukturo Alenke Bratušek prek podjetja iz Štajerske, ki naj bi sodelovalo pri projektu. Tako Vukovićeva dobesedno pravi: »En Tičar … ej Barbara … ta mi je povedal direkt, kje Alenka krade.« Šlo naj bi za milijonske vsote, katerih vsaj del naj bi pristal pri ministrici za infrastrukturo. Že pred tem je bil objavljen posnetek pogovora med Vukovićevo in poslanko Gibanja Svoboda Tamaro Vonta, na katerem nekdanja generalna sekretarka Svobode poslanki, predsednici preiskovalne komisije za odkrivanje nezakonitega financiranja strank in strankarske politične propagande v medijih, razlaga, da so to komisijo ustanovili za obračun z Janšo. Pri čemer Vukovićeva verbalno obračuna še s prvo predsednico te komisije Mojco Šetinc Pašek, ki naj ne bi bila »zaupanja vredna oseba«, s čimer se je takrat strinjala tudi Vonta.

Na objavljenih posnetkih je slišati tudi udrihanje zgoraj omenjene naveze čez Tino Gaber pa prostaško govorjenje nekdanjega ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana čez predsednico republike Natašo Pirc Musar in še bi lahko naštevali. Skratka, posnetki razgaljajo, da garnitura, ki je na oblasti, deluje kot nekakšna kriminalno-mafijska združba, ki nikakor ne bi smela imeti v rokah vzvodov oblasti. A to škodljivo garnituro, kot kažejo njune zadnje izjave za tovarniško glasilo Kolektorja – Delo, še vedno podpirata tako zadnji šef partije Milan Kučan kot njegov razvpiti svetovalec Niko Toš. Verjetno samo do bližajočega se bridkega konca …