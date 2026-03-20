Zdaj gre zares! Vsak glas šteje!

Piše: Lea Kalc Furlanič

»Smo pred ciljno črto. Pred nami je najpomembnejši trenutek – volilni dan! Dan, ko bomo državljanke in državljani odločali o nadaljnji usodi naše države Slovenije! Slovenija potrebuje veliko zmago SDS, zato storimo vse, kar vsak med nami zmore!« nas opozarja predsednik največje slovenske stranke Janez Janša. Mi pa brez zadržkov dodajamo, da je treba storiti še veliko več, kot zmoremo.

Treba je za vsako ceno iti na volitve, odločilen je namreč prav vsak naš glas, s katerim si bomo pomagali odpreti pot do bolj urejene države.

Do države, ki narodu ne bo mačeha, ampak mati! Do države, v kateri bosta pošteno delo in imetje cenjena in nagrajena, ne pa dodatno obdavčena in zaničevana. Do slovenskega zdravstva s kakovostno in dostopno zdravstveno oskrbo. Do države s kredibilnim sodstvom in policijo ter z razumno in zmerno politiko. Do Slovenije, v kateri bodo mladi ostali, ustvarjali in gradili, ne pa bežali iz nje. Do domovine, ki bo vzgajala v spoštovanju slovenstva, negovanju slovenskega jezika in spodbujala nataliteto. Do varne države in politično ustreznih razmer s tujino, do slovenske družbe brez korupcije v javnih ustanovah, brez sprevrženih spolnih afer, brez skrajne levičarske in totalitarne politike. Za spodobno, tradicionalno, domoljubno in demokratično državo onkraj Alp, ki bo zmožna varovati prehitro izginjajoči slovenski narod, jezik, zgodovino, vrednote osamosvojitve in demokracijo! Vse, kar so nam leve vlade nesramno ukradle.

Zato si v nedeljo vzemimo čas in pobarajmo vse, v katerih so popustili občutki državljanstva, ponosa na slovensko osamosvojitev, zaupanja v Slovenijo. Vse, ki so apatični, češ saj se nič ne bo spremenilo. Vse, ki fizično ne morejo na volišče. Vse, ki so skeptični. Tako ali drugače jih spravimo na volišča. Zdaj gre zares!