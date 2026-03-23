Za demokratično Slovenijo!

Piše: dr. Stane Granda

Končno! Golobova (dosedanja) vlada odhaja v zgodovino. Nikoli si ni bilo mogoče predstavljati, da Slovenija lahko pade tako nizko.

Osamosvojitev je izgubljala smisel. Njene vrednote so sistematično teptali. Totalitarizem, garniran z neverjetnim primitivizmom in prostaštvom najnižje vrste, je vdiral v vse pore družbe. Obnovitev smisla obstoja Slovenije bo težja kot vsa finančna in socialna vprašanja. Največjemu dosežku Slovencev v zgodovini je treba povrniti smisel, dušo, predvsem pa ljubezen in spoštovanje, brez katerega država ne more obstajati. Ne ekonomija – šolstvo in sodstvo sta prvi nalogi prihodnje demokratične slovenske vlade. Ne nasedajmo finančni oligarhiji Nataše Pirc Musar, Roberta Goloba in Zorana Jankovića, ki so si podredil Slovenijo.

Nova vlada mora:

Vrniti Sloveniji slovensko in evropsko identiteto. Kot dokazuje umetnost od romantike naprej, je vedno sodila v Zahodno Evropo. Njej pripadajo naši slovanski predniki. Jugoslovanska orientacija je bila ena največjih zgodovinskih napak. Prelom z njo je vrnitev v večstoletno slovensko identiteto. Golobova vlada je združila demagoško in moralno dno slovenskega samoupravnega socializma, ki ga uteleša Kučan, z najbolj »ordiner« mentaliteto udbomafijske kleptomanske finančne oligarhije, ki jo predstavljajo v uvodu imenovani. V Slovenji vzpostaviti Evropi primerljiv politični svet vrednot, katerega utelešeno nasprotje je predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. V temeljih je treba spremeniti odnos do opozicije, ki je predpogoj demokracije. Državi Sloveniji je treba vrniti mednarodno dostojanstvo in ugled, ki ga je sedanja vlada izničila. Obnoviti vrednote osamosvojitve in demokracije. Slovenstvo mora znova postati vrednota. Zaradi njega smo stali in obstali. Prebivalci Slovenije so bili vselej evropsko, ne pa balkansko-bizantinsko orientirani – na način, ki ga uveljavlja njegova karikatura Zoran Janković. Slovenija se ni osamosvojila, da bi postala belgrajski pašaluk. Preseči razklanost slovenske družbe. Nestrpnost med Slovenci presega vse iz preteklosti in še stalno narašča. Poleg politikov totalitarnega porekla obstajajo njihove kopije tudi na nasprotni strani; glavni krivec je šola, ki uči strpnosti do vsega, tudi abnormalnega, samo do sorojakov nasprotnega političnega mnenja ali katoličanov (in Albancev) morajo biti sovražni. Zaradi tega imamo na tisoče nepokopanih, med njimi so tudi Romi; zavirajo njihovo identifikacijo in jim odrekajo pravico do dostojnega, za sorodnike sprejemljivega groba. Nestrpnost ministra Luke Mesca je posredno kriva tudi romskega uboja v Novem mestu, ker ni prisluhnila opozorilom županov in prizadetih državljanov. Treba je vzpostaviti na vrednotah slovenstva utemeljeno obvezno šolstvo. V dosedanjem je prostora in časa za vse, samo tistega ni, kar osmišlja našo državo. S prikazom slovenskega osamosvojitvenega procesa vred. Slovenci med vsemi Evropejci najslabše poznamo svojo zgodovino. Treba je zgraditi državi in narodu primerno kulturno infrastrukturo, kot so Narodni muzej, NUK, Drama … Alternativni kulturi je treba dati pomenu in kvaliteti primerno mesto. Skrb za starejše, bolne, torej predvsem pomoči potrebne, je prva naloga države. Državljanov ne sme biti strah starosti.

Verjetno bi vsak državljan lahko napisal svojo lestvico »sedmih naglavnih grehov« Golobove vlade, ki je nikoli ne bi smelo biti. Verjetno bi bila boljša. Vendar to ni bistveno. Pomembno je, da se na volitvah združimo vsi, ki imamo Slovenijo v srcu, da jo rešimo iz krempljev ljudi, ki jim nikoli ni bila intimna opcija, in v njej zaživimo slovensko. Še jo je mogoče rešiti, ne bo pa lahko in preko noči. Zaradi sebe, prednikov ter otrok in vnukov moramo izpolniti svojo slovensko dolžnost. Družbeno dno je brez dna! Če smo zavrnili Golobovo pomoč pri samomoru, bomo tudi umiranje na obroke, ki ga ima v načrtu nova Golobova vlada, če bi bila izvoljena.