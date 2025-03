Z leporečjem skušajo prekriti svojo nezrelost in bizarnost

Piše: dr. Metod Berlec

V ponedeljek so na koalicijskem vrhu (Gibanje Svoboda, SD in Levica) pod vodstvom Roberta Goloba na Brdu pri Kranju spet na veliko leporečili o »krepitvi javnega zdravstva, vzdržnem pokojninskem sistemu in stanovanjih za mlade«.

Izpostavljali so tri ključna zakonodajna področja, in sicer plačno reformo v javnem sektorju ter zdravstveno in pokojninsko reformo. Ob tem so zatrdili, naj bi se v vladni koaliciji intenzivno ukvarjali tudi s stanovanjsko politiko. Pri tem je bilo povsem jasno, da je šlo za še eno prazno predstavo za javnost. Pri tej arogantni in nekonsistentni vladni koaliciji smo namreč iz tedna v teden priča nedržavotvornim ravnanjem, napačnim odločitvam, norostim in celo bizarnostim, ki Slovenijo peljejo v povsem napačno smer in jo tiščijo vse bolj k tlom.

Dober primer za to je t. i. plačna reforma, ki nagrajuje predvsem tiste, ki so bili že do sedaj solidno plačani, zapostavlja pa tiste, ki so najslabše plačani. Toliko o levičarjih na oblasti, ki naj bi se zavzemali za »malega človeka«. Na veliko govorijo o reformah, a bi bilo veliko bolje, če bi govorili o antireformah oz. kvečjemu o popravkih obstoječih zakonov. Jasno je, da bi bilo za nas, državljane, in državo veliko bolje, če sploh ne bi nič delali, saj vse, česar se lotijo, samo poslabšajo. Tak primer je javno zdravstvo, ki je v vse slabšem položaju. Golobovi že skoraj tri leta obračunavajo s slovenskimi zdravniki, jih zmerjajo z dvoživkami, lenuhi in paraziti ter jih potiskajo v zasebno zdravstvo, hkrati pa v slovensko javno zdravstvo vabijo tuje zdravnike/zdravnice, ki slovenščine ne obvladajo in imajo nadvse vprašljivo medicinsko izobrazbo.

Skoraj dnevno smo poleg Golobovega patološkega leganja soočeni še z bizarnostmi, ki jih producira predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Vede se, kot bi vodila nekakšen bordel in ne ene najpomembnejših institucij v državi – Državnega zbora Republike Slovenije oz. hrama demokracije. Za povrh sta se javno sporekla še predsednik vlade in predsednica republike Nataša Pirc Musar. Golob jo je obtožil, da je njeno ravnanje pri kadrovskih zadevah neodgovorno in nedržavotvorno. Moti ga, ker v potrditev za mesto guvernerja Banke Slovenije ni poslala izbiro koalicije Saše Jazbec. Pirc Musarjeva mu je odvrnila, da jo je predsednik vlade »kot politik razočaral«. Golobovo obračunavanje prek medijev je označila za »nedržavotvorno in politično nezrelo izsiljevanje«. No, veliko bolj zrela so bila razmišljanja na Pučnikovem simpoziju v Slovenski Bistrici.