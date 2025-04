Vladajoči mislijo, da lahko delajo, kar hočejo!

Piše: dr. Metod Berlec

Prejšnji teden je eden od spletnih portalov, ki je blizu vladajočim, razkril, da so poslanke Gibanja Svoboda Urška Klakočar Zupančič, Tamara Vonta in Lena Grgurevič zoper naše podjetje Nova obzorja založništvo, ki izdaja revijo Demokracija, vložile skupno odškodninsko tožbo v višini 40.000 evrov.

Tožbo so vložile zaradi decembrske naslovnice tednika Demokracija, na kateri smo jih upodobili v uniformah. Sodišču predlagajo, naj podjetju Nova obzorja naloži plačilo odškodnine, in sicer Urški Klakočar Zupančič v višini 20.001 evro, Vontovi in Grgurevičevi pa vsaki po 10.001 evro. Prav tako naj podjetju naloži, da na lastne stroške objavi sodbo v tedniku Demokracija. Razvpite poslanke so se za tožbo odločile, čeprav so kot političarke absolutno javne osebe in zato povsem upravičeno podvržene medijski analizi, kritiki ali satiri. Domnevno so se za tožbo odločile, ker naj bi bile zaradi naše naslovnice »podvržene hudemu duševnemu pritisku in občutku krivične obtožbe« ter s tem »globoko ponižane« …

Na tem mestu zato ponavljam, kar sem konec lanskega leta zapisal v uvodniku 51. številke revije Demokracija: »S to naslovnico, ki predstavlja politično karikaturo, opozarjamo na nesprejemljivo, škandalozno vedenje teh treh poslank v Državnem zboru Republike Slovenije. Samo to in nič drugega! S tem upamo, da se bodo zamislile nad seboj! Ta naslovnica je poziv k normalnosti, k vrnitvi kulture dialoga v hram demokracije. Poziv k temu, da je treba parlamentarno demokracijo ponotranjiti in se v skladu s tem tudi vesti. Se pravi, da imajo tako poslanici pozicije kot opozicije pravico do svobode govora, nastopanja in delovanja!« Na to so pretekli teden opozorili tudi v poslanski skupini SDS, saj je predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič v razpravi o interpelaciji vlade poslanca SDS Zvoneta Černača prekinjala, ko je predstavljal vsebinska stališča poslanske skupine. Pri tem je prepovedala celo predvajanje videopredstavitve, saj ni prenesla vizualne ponazoritve zavajanj in laži predsednika vlade Roberta Goloba.

V SDS so pri tem opozorili, da je predsednica državnega zbora s tem grobo in protiustavno posegla v svobodo govora poslancev. »Ste predsednica samo dobre polovice parlamenta. Vladajočih. Dokazali ste tudi, da ste za zaščito laži in manipulacij zmožni poteptati ustavne in poslovniške določbe.« Skratka, iz tedna v teden se potrjuje, da imamo opravka s t. i. novimi obrazi na pomembnih javnih funkcijah, ki jim s svojo omejenostjo niti približno niso dorasli. Kdor jim zaradi tega nastavi ogledalo, pa je tarča njihove poblaznele maščevalnosti. Zato 11. maja glasujte PROTI temu njihovemu škandaloznemu vedenju!