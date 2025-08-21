Vladajoči levičarji Slovenijo spreminjajo v propadlo Jugoslavijo

Piše: dr. Metod Berlec

»Jugoslavije ni več, Jugoslavije ni več. Gre za Slovenijo. Za Slovenijo pa gre zato, ker je danes slovenska politika dobila ukaz slovenskih volivcev, da izvrši to, za kar je pri tem plebiscitu šlo!«

(Dr. Jože Pučnik, 23. decembra 1990, zvečer v Cankarjevem domu, ko je postalo jasno, da smo se Slovenci na plebiscitu odločili, da želimo živeti v samostojni in neodvisni Republiki Sloveniji.)

Zgoraj citirane besede predsednika Demosa Jožeta Pučnika bodo za vselej zapisane v slovensko zgodovino, saj so naznanjale prelom z razpadajočo socialistično Jugoslavijo in nastanek nove samostojne in neodvisne države Slovenije. Države slovenskega naroda!

A žal se tranzicija ni izšla tako, kot smo pričakovali. V preteklih dneh je prišel v javnost posnetek pogovora, ki ga je imel Milan Kučan v času prejšnje Janševe vlade za eno od balkanskih radiotelevizij. Na voditeljevo vprašanje, kako komentira dejstvo, da so države naslednice nekdanje SFRJ podobno neučinkovite kot nekdanja propadla država, da so podobno nacionalistične, nedemokratične, skorumpirane in ekonomsko nerazvite, je dejal: »Delno vzrok vidim v tem, da je Evropska unija obrnila hrbet tem državam, ker se je ukvarjala s svojimi problemi. Kot drugo vidim nekakšne retrogradne procese v vseh teh državah, vključno tudi v Sloveniji. Če pogledam malo nazaj. Kaj se je pričakovalo leta 1990 in 1991, ko se je rodila samostojna Slovenija? Da bo bistveno drugačna od države, ki smo jo zapustili. Danes pod okriljem sedanje vlade Slovenija vse bolj postaja podobna državi, ki smo jo leta 1991 zapustili. V tem je tragedija.« Ali res, spletkarski boter iz Murgel? Nedvomno to velja za dogajanje pod sedanjo Golobovo vlado.

Danes, skoraj 35 let kasneje, smo pod sedanjo levičarsko vlado resnično priča procesom, ki Slovenijo spreminjajo v nekakšno novo Jugoslavijo oz. Srboslavijo. Od ukinitve Muzeja slovenske osamosvojitve, Urada za demografijo, dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja do obujanja zgodovinskih dogodkov, ki nas bolj kot na samostojno Slovenijo spominjajo na prejšnjo totalitarno državo. In še cela vrsta tendenc je, ki gredo v to smer. Na to nas po novem prav simbolično opozarja velika srbska zastava, ki visi skoraj nasproti ljubljanskega Magistrata, na Ciril-Metodovem trgu 1, kjer je po novem Veleposlaništvo Republike Srbije. V samem središču slovenske prestolnice torej. To ne bi bilo mogoče brez soglasja ljubljanskega župana Zorana Jankovića, ministrstva za zunanje in evropske zadeve pod vodstvom Tanje Fajon in Golobove vlade. Da po novem prav v samem središču slovenske prestolnice visi zastava tistih, ki so nas leta 1991 napadli. Pred tem so nam govorili, da bomo jedli travo, če se bomo odcepili. Nekateri od njih so celo govorili, da nas bodo vse pobili, če bo treba. Sramota!