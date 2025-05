Vladajoča levičarska nomenklatura dobila dvojno zaušnico

Piše: dr. Metod Berlec

Nedeljski referendum o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti pomeni hladno prho za arogantno vladajočo nomenklaturo.

Po 99,99 odstotka preštetih glasovnic in ob 25,93-odstotni volilni udeležbi je samo 7,42 odstotka volivcev, ki so se udeležili referenduma, glasovalo za uveljavitev zakona, kar 92,58 odstotka jih je bilo proti. Se pravi za to, da se uveljavi sporni zakon, je bilo samo 32.334 volivcev, proti pa kar 403.480 udeležencev referenduma o t. i. privilegiranih pokojninah. S tem je bil močno presežen kvorum, ki je bil potreben, da zakon pade.

Nedvomno se je ob tem mogoče strinjati s predsednikom SDS Janezom Janšo, ki je v nedeljo zvečer dejal, da je ta izid rezultat razuma »tistega dela volilnega telesa v Sloveniji, ki se zaveda, da se država v času mandata sedanje koalicije giblje v napačno smer«. S tem je po njegovem vladna koalicija dobila dve klofuti. Prvo, ker je bil zavrnjen »sramoten zakon, s katerim so želeli neupravičene privilegije dodeliti samo peščici na podlagi odločanja nekega političnega telesa«, drugo klofuto pa so dobili predstavniki izvršilne oblasti, ki so pozivali k bojkotu«. Po njegovo so računali na to, da bo zelo visok kvorum za veljavnost referenduma težko doseči, vendar je bil ne samo dosežen, ampak močno presežen, saj je »več kot 400.000 slovenskih volivk in volivcev glasovalo za razum«. »Vsaka vlada bi po dvojni klofuti sama odstopila. Dvomim pa, da bo prišlo do tega premisleka,« je pri tem realistično ocenil in dodal, da je v rokah slovenskega volilnega telesa, da na »takšno reakcijo oziroma nereakcijo odgovori na naslednjih volitvah, ki bodo v vsakem primeru prej kot v enem leto«. Pri tem bo SDS do volitev stopnjevala pritisk, »da se upravljanje z državo obrne v prihodnost in ne v preteklost«.

Rezultat referenduma kaže čar demokracije oz. parlamentarne demokracije, to je oblike vladavine, v kateri oblast oziroma pravica vladati izvira iz ljudstva. To lahko svojo pravico izvršuje neposredno (prek referendumov) ali prek svojih političnih predstavnikov, ki jim na volitvah podeli mandat vladanja za določeno časovno obdobje. Državljani pa (skupaj z mediji) skrbijo, da oblast deluje v skladu z njihovimi individualnimi in družbenimi pričakovanji. V primeru sedanje arogantne in samopašne vladajoče koalicije pa ni tako. Že tri leta si domišljajo, da so na zadnjih volitvah dobili dosmrtni mandat, zato so vedejo, kot da je nad njimi samo modro nebo. A ni tako. V nedeljo so zato dobili zaušnico ljudstva. Jih bo ta streznila? Malo verjetno. Še naprej nas bodo samopašno pehali v pogubo.