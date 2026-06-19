Pirc Musarjeva bo nagajala vladi – za to ima mandat Milana Kučana!

Piše: G. B.

Potem ko se je pokazalo, da bosta govornika na osrednji državni proslavi pravzaprav dva, namreč predsednica republike Nataša Pirc Musar in predsednik vlade Janez Janša, je postalo tudi jasno, da takšna odločitev tranzicijski levici ni všeč.

Nasploh pa smo že napovedali, da bo sobivanje med Pirc Musarjevo ter Janševo vlado precej težavno. Predvsem zaradi provokacij iz kabineta predsednice republike. Kot je zapisal Bojan Požar, Pirc Musarjeva nujno potrebuje podporo kroga Milana Kučana za predsedniške volitve prihodnje leto. Če ji bo Kučan odtegnil podporo, to pomeni konec njenih sanj o drugem mandatu. V igri sta namreč tudi nekdanji premier Miro Cerar ter sedanji šef Uefe Aleksander Čeferin. V predvolilno kampanjo se lahko vmeša tudi Borut Pahor, ni izključeno niti, da bo poskušala Kučanovo podporo dobiti odpisana političarka Urška Klakočar Zupančič. No, Pahor Kučanove podpore niti ne potrebuje, saj je že nekaj časa precej samostojen igralec na političnem odru.

Posledično to pomeni, da bo Pirc Musarjeva skušala čim bolj nagajati vladi Janeza Janše, ne glede na to, kako osebno zoprna sta ji prejšnji premier Robert Golob in njegov “nadšef” Zoran Janković. NPM namreč nujno potrebuje podporo globoke države kot osrednja kandidatka levice. Zato ni nenavadno, da je Pirc Musarjeva na sprejemu vlade pred dvema dnevoma namenila precej oster govor vladi.

Očitno pa jo je zmotila tudi praksa, da na proslavi ob dnevu državnosti ne bo edina govornica. “V Uradu predsednice Republike želimo najprej izpostaviti, da državne proslave, sploh pa državna proslava ob dnevu državnosti, ni proslava Nataše Pirc Musar ali Janeza Janše ali katerega koli drugega politika. Je proslava v čast državi, naši eni in edini domovini ter vsem njenim ljudem. Predsednica republike se je do sedaj udeležila prav vseh državnih proslav – iz spoštovanja do države. In s to prakso bo nadaljevala tudi v prihodnje. Na proslavi bo imela tudi nagovor, v katerem bom jasno predstavila svoje misli ob 35. obletnici naše domovine,” so danes sporočili iz njenega urada.

Koordinacijski odbor za državne proslave in prireditve je odločitev, ki do sedaj ni bila praksa, sprejel na podlagi spremenjenega Sklepa o določitvi protokolarnih pravil, ki ga je vlada sprejela na svoji 2. redni seji, 11. 6. 2026. “V Uradu predsednice Republike Slovenije na spremembe sklepa nimamo vpliva, spreminjanje njegove vsebine je izključna pristojnost vsakokratne vlade. O spremembi nismo bili obveščeni oz. se o tem z nami ni nihče predhodno posvetoval. Kaj je botrovalo takšni odločitvi pa je vprašanje za vlado oz. predsednika Koordinacijskega odbora. Glede na besede predsednika odbora na današnji novinarski konferenci, o potrebnem sodelovanju med institucijami, pa bi vsekakor pričakovali, da bi bil z UPRS opravljen predhodni posvet,” je še sporočil njen urad.

Na vseh dosedanjih proslavah ob dnevu državnosti je imel nagovor vedno samo predsednik republike. Izjemi sta leti 2007, ko se takratni predsednik republike dr. Janez Drnovšek zaradi spora s takratnim predsednikom vlade Janezom Janšo proslave ni udeležil ter leto 2021, ko so na proslavi ob 30. obletnici samostojnosti, poleg takratnega predsednika republike Boruta Pahorja in predsednika vlade Janeza Janše, spregovorili še nekateri visoki gostje iz tujine, navajajo.

“Predstavnica UPRS v Koordinacijskem odboru za državne proslave in prireditve dr. Ula Tomaduz je glede predloga, da bi bila na tokratni proslavi ob dnevu državnosti slavnostna govorca dva (predsednica republike in predsednik vlade), dejala, da takšnega sklepa ne podpira in opozorila, da UPRS podpira ohranitev dosedanje prakse enega govorca, v tem primeru predsednice republike. Dr. Tomaduz je ob tem tudi prosila, da se to njeno stališče natančno zabeleži v zapisnik seje odbora. Ni pa glasovala proti sklepu, saj ni želela, da bi bil njen glas proti morebiti zmotno in manipulativno interpretiran, da predsednica republike na državni proslavi ne želi biti slavnostna govornica,” so še zapisali.

Gre torej za še eno od primerov šikaniranj, kar kaže na to, da se želi Nataša Pirc Musar priljubiti Kučanu. Navsezadnje ima za nagajanje Janševi vladi njegov mandat.

Je pa potrebno opozoriti na še en primer, ko je na proslavi nastopil tudi predsednik vlade. Leta 2000 je namreč kot govornik nastopil tedanji predsednik vlade Andrej Bajuk, odbor za pripravo proslave pa je precej spremenil prvotni načrt, ki je predvideval nastop tria “Za vedno IN” s skladbo “Slovenija gre naprej”. Tudi zaradi priprave proslave je bil proti vladi sprožen medijski stampedo.