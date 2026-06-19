Bedno! Klakočarjeva nadaljuje z neprimernim političnim ekstremizmom

Piše: T. B.

Nekdanja predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič si očitno želi vrniti svojo “pomembnost” na način kot jo je pridobila na začetku svoje politične kariere – ki je ni več. Moralne obsodbe brez vsebine in argumentov – tokrat je bil njen zapis reakcija na sprejem nove vlade Janeza Janše pri predsednici republike Nataši Pirc Musar.

V zapisu je dogodek primerjala s srečanjem nemškega predsednika Paula von Hindenburga in Adolfa Hitlerja leta 1933, kar popolni absurd in povsem neprimerna uporaba zgodovinskih analogij v sodobni demokratični politiki.

V svojem zapisu Klakočar Zupančič piše: “V tridesetih letih prejšnjega stoletja je obstajal človek, ki bi lahko ustavil Hitlerja. Nemški predsednik Paul von Hindenburg je Hitlerja preziral, vendar ga je sprejel k sebi, se z njim rokoval … Sledila je katastrofa svetovnih razsežnosti.” Nadaljuje z razmišljanjem o nevarnosti sodelovanja z ljudmi, katerih ideje “spodkopavajo temelje demokracije,” in poudarja, da je prava preizkušnja značaja v tem, komu si pripravljen reči ne, tudi ko bi sodelovanje koristilo. Zapis spremlja črno-bela fotografija Hindenburga in Hitlerja.

Srečanje je potekalo v predsedniški palači kot tradicionalni protokolarni sprejem nove vlade. Predsednica Pirc Musar je poudarila pomen neodvisnih institucij, spoštovanja ustavnih pristojnosti in sodelovanja. Premier Janez Janša pa je izpostavil vprašanja sodelovanja in zunanje politike. Dogodek je bil del normalnega demokratičnega procesa po volitvah in sestavi nove vlade.

In prav to je eden izmed razlogov, da je takšna primerjava je s strani nekdanje visoke predstavnice države močno sporna. Hindenburgovo imenovanje Hitlerja za kanclerja leta 1933 je resnično odprlo pot nacistični diktaturi, vendar je to zgodovinski dogodek z izjemno specifičnim kontekstom: Weimarska republika je bila v globoki krizi, Hitler je že imel močno podporo na volitvah, nacistična stranka pa je uporabljala nasilje in teror. Primerjava z današnjim demokratičnim sprejemom izvoljene vlade v stabilni evropski demokraciji, kot je Slovenija, je zato ne le zgodovinsko neustrezna ampak tudi retorično pretirana.

Klakočar Zupančič je sicer svojo politično kariero zaznamovala z več ekscesnimi izjavami in vedenjem, ki so ga nekateri ocenjevali kot nedostojno funkcije predsednice Državnega zbora – od igranja “estradnice” do izjav, ki so bile kritizirane kot neprimerne za predstavnico demokratične države.

Fašistoidna praksa nekdanje predsednice DZ

Največji paradoks je v tem, da oseba, ki se je sama predstavljala kot zagovornica demokracije, zdaj kritizira temeljno demokratično vrednoto – sodelovanje med drugače mislečimi. Demokracija temelji prav na dialogu, kompromisu in spoštovanju volilne volje državljanov, ne pa na izključevanju političnih nasprotnikov kot “neprimernih za sodelovanje”. Zapis nakazuje, da bi morala predsednica republike zavrniti sprejem legitimno izvoljene vlade, kar bi bilo v nasprotju z ustavno vlogo predsednika kot združevalca in zagotavljalca ustavnosti.

Urška Klakočar Zupančič je s tem zapisom pokazala, da kljub zapustitvi aktivne politike še vedno želi biti relevantna akterka javnega diskurza – a zopet na način, ki vzbuja le še dodatna vprašanja o merilih dostojanstva in primernosti, za katerokoli politično funkcijo.