(PREJELI SMO) Komemoracija v Šentjoštu

Piše: P. K.

V spomin na žrtve vojne in komunistične revolucije vas vabimo na spominsko slovesnost z naslovom Vstani in hodi!, ki bo v nedeljo, 28. junija 2026 ob 10.00 pri KAPELI MUČENCEV v Šentjoštu nad Horjulom.

Sv. mašo bo daroval prelat Anton Slabe. Sledil bo kulturni program s pesnitvijo Maša za vstajenje Slovencev (prvi del), avtorja Toneta Rodeta. Po podelitvi Ehrlichovega priznanja nas bo nagovoril Lojze Peterle.

Prisrčno vabljeni!

Odbor za Kapelo mučencev, Župnija Šentjošt, Kulturno društvo Šentjošt