e-Demokracija
31.3 C
Ljubljana
petek, 19 junija, 2026
e-Demokracija
ENG
...

(PREJELI SMO) Komemoracija v Šentjoštu

Prejeli smoSlovenija
Foto: Žiga Živulović jr. / F.A.Bobo

Piše: P. K. 

V spomin na žrtve vojne in komunistične revolucije vas vabimo na spominsko slovesnost z naslovom Vstani in hodi!, ki bo v nedeljo, 28. junija 2026 ob 10.00 pri KAPELI MUČENCEV v Šentjoštu nad Horjulom.

Sv. mašo bo daroval prelat Anton Slabe. Sledil bo kulturni program s pesnitvijo Maša za vstajenje Slovencev (prvi del), avtorja Toneta Rodeta. Po podelitvi Ehrlichovega priznanja nas bo nagovoril Lojze Peterle.

Prisrčno vabljeni!

Odbor za Kapelo mučencev, Župnija Šentjošt, Kulturno društvo Šentjošt

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

© Nova obzorja d.o.o., 2026