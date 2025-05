Ultimativno zlo ni vojna, ultimativno zlo je duhovna in fizična agresija

Piše: dr. Stane Granda

Razmere v Sloveniji so shizofrenične. Kot da smo v državljanski vojni. Vlada si je naložila reforme, ki so rešljive v daljšem časovnem obdobju in z največjim konsenzom državljanov. Ker je večina politikov brez izkušenj in znanja, volja je premalo, še zlasti ker dober namen pelje le v pekel, skuša nemoč in neznanje prikriti s spori z opozicijo, ki je kriva vsega. Ne gre samo za krivdo, gre za greh. Izvedla je osamosvojitev in odpravila totalitarizem. Zato se obletnice prvih demokratičnih volitev ni smelo niti omenjati, kaj šele praznovati.

To ne bi bilo v skladu s temeljno nalogo vladne koalicije: očiščenje janšizma. Nikoli ga niso natančno opredelili. Razen če pod to razumejo ravnaje med epidemijo covida, bolj ali manj obvezno cepljenje in omejitve, ki jim ves svet priznava odliko, pri nas pa vse to označujejo za diktaturo in zaplinjanje, pri čemer brez trohice sramu aludirajo na zažiganje Judov v krematorijih. Take javne obtožbe je mogoče slišati in brati. So posledica bolnega duha, teorije antidemokratične in antisocialistične zarote. Če človek malo trezneje pogleda, mogoče res najde neke elemente zarote, V pripadnikih nekdanjih partijskih družin, katerih potomci, ki prihajajo v zrela leta, naenkrat odkrivajo, da privilegijev njihovih staršev ni več, da je treba delati in sam sebe preživljati. Ker za delo niso vzgojeni, iščejo obvode v kvazikulturi, kvaziumetnosti in kvazicivilni družbi. Zato osnovna naloga vladne politike niso nujno potrebne reforme, ampak čiščenje janšizma – vrnitev privilegijev njihovih staršev.

Bistvo janšizma, ime je skovala murgelska oligarhija, ni odprava osamosvojitve, saj imajo od nje, čeprav to ni bila njihova intimna opcija, največ koristi in On najvišjo pokojnino. Bog mu jo požegnaj, saj je ne bo nesel na oni svet. Zato so v vladni kabinet imenovali posebno damo, katere prva skrb je bila ukinitev Muzeja slovenske osamosvojitve in vsega, kar nanjo spominja. Tudi in predvsem odprave spominskega dneva na žrtve vseh totalitarizmov. Da se ljudje na njihovega ne bi po naključju spomnili, ne dovolijo pokopati genocidno pobitih Romov in v Kočevju pomorjenih žrtev komunizma. Ko je to opravila, so jo nagnali. Sedaj skrbi za napis Naš Tito na Sabotinu in meša blato pri evropskem mestu kulture. Na za blef, ampak za to, da ne bi ljudje karkoli zvedeli o zločinih fašizma nad goriškimi rojaki. Ime Lojze Bratuž je prepovedano izgovarjati. Lahko se pogovarjajo le o tem, zakaj je Mussolini še vedno častni meščan Gorice. Ko mi častimo patološke morilce, po vseh normalnih kriterijih zločince, kot narodne heroje! Udeleženci vojne za Slovenijo in njeni privrženci samo čakamo, kdaj nam bodo na obleke namestili neka znamenja, da bomo na daleč vidni. Posnemajo jih že tudi v Mariboru. V eni tamkajšnjih gimnazij slovenski osamosvojitvi še niso namenili ure, izbrisanim pa cel dan. To je res velika golida blata, vendar zakaj je treba največji dosežek Slovencev najprej popolnoma oblatiti?

Če spreminjajo v imenu boja za Palestince nas v Palestince, saj nas izganjajo iz družbe, povečujejo razkol v družbi z naklonjenim odnosom do Rusije in blatenje Ukrajine. Žrtev postaja zločinec, agresor svetnik. Zanikajo ruske povezave s Hitlerjem, njune skupne okupacije, uničenje baltskih držav, okupacijo Finske … hlodomor, predvsem pa zločin v Katinu. Ni ga bilo. tam so le plesali kazačok. In pili vodko.

V Sloveniji v zvezi z rusko agresijo na Ukrajino nastaja proruska peta kolona. Nikjer nimaš miru pred petokolonaši. Če te že ne mrcvari po televiziji cinik Danilo Türk, te gnjavi brivec.

Demokracija zahteva strpnost do nasprotnih mnenj, humanizem do bolnih na duhu in telesu. Kaj pa, če bo in ko bo treba braniti slovensko državo? Bodo to storili oni, katerim to ni bila »intimna opcija«? Bodo šli z Jankovićem v Srbijo? Mogoče pa bo potem nastala iz Slovenije Švica!