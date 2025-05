Tri leta prostega pada Slovenije – golobji iztrebki, pardon dosežki po treh letih – mu ni enakega v Evropi v uničevanju lastne države

Piše: Vančo K. Tegov

Tri leta in še kakšen slab mesec je od tega, ko je bilo popite, polite in razlite penine. Če je kakšna buteljka ostala, se je že »orenk« pokvarila.

Takrat bi naj nastopila »Svoboda«. Svoboda ki bi naj osvobodila vse potenciale na področju gospodarstva, kulture, migracij, inštalacij in še mnogo česa. Pa nič od tega. Na ulic se je usulo do takrat zakamuflirano ogromno število kulturnih inštalaterjev, zblojenih zapohacev iz Metelkove in iz drugih podobnih lukenj s temu primernim številom pijanih in poscanih pesnikov, čarovniških pesnic, ljubiteljic radiatorjev kot spolnih pripomočkov, umetniških inštalaterk parjenja z živalmi – ni da ni. V imenu Svobode in gnusobe. Svobode od vsega, ki je povezano z odgovornostjo, produktivnostjo, učinkovitostjo in od vsakdanje normalnosti. Svoboda padanja in propadanja, podiranja in devastiranja slovenskega v človeku in človeškega v Slovencu.

Na ptičji prestol je bil inavguriran ptič G(g)olob, tisti golob, ki za sabo pušča sledi. Tisti ki mu sledijo pa stopijo v sled, ki je vse prej kot prijetna, kvečjemu smrdeča. Sledilci pa še kar stopajo v iztrebke. Nastopilo je revolucionarno razgrajevanje in podiranje že obstoječih »hiš«, mostov, projektov. Najbolj revolucionarno v vsem tem je nadpovprečno neznanje, plitvost, skoraj da zabitost prikrita z ošabnostjo in odurnostjo.

Na katerih področjih je največ golobjih »smrdečih« sledi?

Zdravstvo je v razsulu. En minister se je sprehodil po Sloveniji, pogledal kje je kdo, je »naš” ali ne in se je obrnil nazaj v Ljubljano, prenovil pisarno, dodal še zvočno izolacijo pisarne in začel tuhtati. Osnovno zdravstvo nima zadosti zdravnikov, 120 tisoč državljanov nima svojega osebnega zdravnika. Naj slabšo direktorico ZD Ljubljana je hotel odstaviti. Pa ni šlo. Zato predrznost je sledilo opravičilo in kesanje ter »poljub« roke ljubljanskemu županu. Da se ve kdo je kdo. Ustanovljen je Svet in to strateški v katerem so dali noter ljudi, ki so odzunaj moteči, dodali predstavnike »uličarjev« in vse štima, se pravi, da se čim manj spremeni. Kako bedno in človeka nevredno. Prišla je druga ministrica, ki pa je skoraj da takšna kot »uličarji«, ki si domišljajo da kaj vedo in pomenijo zdravstvu. Je tako rekoč odvisnica, ki ne mora migniti z ničemer da se ne »konzultira« z njimi. Tri leta propadanja zdravstva je pripeljala do tega da v Slovenijo ne pridejo kadri v zdravstvu niti iz nekdanjega »naravnega« bazena, tako imenovanega »Youga«. Kako nizko je padla Slovenija. Zdaj niti pada ne več, le uleže se lahko, zlekne in spusti dušo. Nekoč v nekih drugih časih smo se delali »važni«, da je to tam nekje dol, to je se delalo tako pod mizo, plačaš vse pa imaš, zdaj smo na stopnji koruptivnosti, podkupljivosti v zdravstvu ko h nekaterem ne prideš kmalu na vrsto če nisi primerno »obtežen« z dobrotami ali s čem drugim.

Hirajoče, umirajoče gospodarstvo še kar pada, pa četudi ni korone, ki je bila in je ni več, že tretje leto in še kaj zapored. In trend odhoda in odliva zaradi nekonkurenčnosti in prevelikih bremenitev po enoti dela je neustavljiv. Tako kot je slab pogled za naprej.

Vse je nastavljeno da se nikamor ne premakne. Prenizke plače pripeljejo do velikega odliva oziroma fluktuacije v branže kjer je bolje. So določene veje gospodarstva, ki usihajo zaradi pomanjkanja delovne sile. Obremenitve plač delajo in naredijo nekonkurenčno gospodarstvo.

»Opevani« Filipinci pa, v kolikor sploh so, pa nehumanih razmerah, do prve priložnosti za pobeg daleč vstran od nas, samo še dodatna teža in prispevek k resnično »temni« sliki, ki ostane četudi si nadeneš rožnata očala.

Premier pride z »genialno« idejo o upravljanje procesov z ljudmi, ki pridejo na naše meje. Nezakonitih in ekonomskih migrantov obrnili bi naj v prid gospodarstvu. Po njegovem bi se morali začeli ukvarjati z organiziranim uvozom delovne sile( za te potrebe odpiranje konzulatov na Filipinih). Same novosti, same lepe ideje. Novost od katere državljanom gredo lase po konci, je WC diplomacijo ki jo pooseblja njegova zasebna partnerka in »Monaška« kurtizana, ki ima zadnje čase naziv poleg že znanega pristopa naskoka svetovnih pomembnežev med urejanjem hlačnih »zadrg« tudi naziv RobeTina. Njen natrpan urnik je tako » neznosen«, da je pripeljal do tega da je bila podana ideja o novem falconu, ki mora hitro postati »meso«. Mata Hari diplomacija pridobiva na veljavi.

V kulturi je vsako slačenje in pačenje deležno visokih in rednih denarnih vložkov. Vsako ribanje korenja v mednožnem stičišču, je že svetovni dogodek. Celo ministrica za kulturo izhaja iz tega miljeja. Na drugi strani je ukinila, oziroma sploh ni moglo niti zaživeti svoje življenje ideja o Muzeju slovenske osamosvojitve, češ da ga ne potrebujemo. Vse države na svetu imajo tovrstne muzeje. Le naši »marksisti« ne priznajo nastanek lastne države na način, ki je priznan po celem svetu. Svet je priznal Slovenijo z uradnim datumom nastanka države 25. junij 1991. Njihove blodnje imajo drug datum. Leda so » goše« polne spomenikov njihovih petokrakarjev in kradljivcev živine in živil gorskim kmetom ter posiljevalcev ženskega življa v gorskih predelih. Ta razvrat se je povrnil in so ga postavili v ospredje. Mnogo tega je treba popraviti in podobe in kreature kot je Asta Vrečko politično »obglaviti«. Njihove »revolucije« bodo njih ministre požrli.

»JNA« kuhar bi še naprej bil prvi policaj v državi!

Delovanje policije je pod vsako kritiko. Tam kjer bi lahko ali bi morali reševati, se nič ne rešuje. Kriminal ki je prevelik zalogaj zanj ga zaobidejo ali spregledajo, ali celo pasivno sodelujejo z ne ukrepanjem. Od predstavitvi Šengenske meje južneje od naše pa je premešeno dokaj veliko število policistov v notranjost. In kaj delajo? »Čičajo« za vsakim vogalom in lovijo male »ribe«. Kot v najbolj mračnih časih hodijo po domovih in »zbirajo« informacije. O čem? Ja, ali se bo kmet jutri peljal kam s traktorjem? Zakaj pa to policista zanima. Represija policije nad Slovenci. Pajdašenje s tujci, opustitev integracijske politike kot nekaj nadležnega in nepotrebnega. Izničevanje potrebe po ohranjanju jezika in na njem temelječe kulture. Čas kot je zdajšnji drugje po Evropi nakazuje spremembo v politiki povezano z migracijami. Še največji grešniki na tem področju, tako kot je Nemčija, spreminjajo tečaj in se nagibajo k remigraciji tistih ki se ne morejo integrirati zaradi tega ker nočejo, Avstrija pa celo to da ne bodo več dovoljevali združevanje družin, posebej za takšne iz dežel, držav od koder so prišli že dolgo ni nobenih nevarnosti za njihova življenja. Zato je za takšne, pa tudi za one ki nimajo namena pristopiti k integraciji, prilaganju okolju v katerem so prišli temveč delajo na, kot pravijo njihovi verski voditelji, zamenjavi prvotnega prebivalstva, primerna sistematična remigracija ali drugače poenostavljeno povedano, vrnitev dežele od koder so prišli. Nekje sem izjavil, da Evropa je naredila ogromno napako, da je dovolila nekontroliran prihod ilegalni migrantov v enormnem številu. Edino zdravilo za to je remigracija zdaj, v nasprotnem, čeprav je zelo pozno, pride do takšne demografske in ekonomske katastrofe mitski razsežnosti ali popolno uničenje civilizacije.

Zunanja politika da te kap!

Tanja Fajon in njena neuvrščena politika. Podobna tretji ligi. Popolnoma nekompetentna, nezrela.

Ob osvojenem tretjem svetu in zagovarjanju palestinskega terorizma, na račun tega še dandanes vsi njihov zastava na vladnem poslopju v Ljubljani njihova diplomatska aktivnost se nanaša le še na drugorazredne luzerske balkanske diplomacije in njih korumpirane voditelje.

Pa še tu si pomagajo z dobrimi povezavami ljubljanskega župana in njegove » paprikarske« falange. V merjenju lastne politične nesposobnosti in dezorientiranosti je v enem letu doseženo več kot preveč. Pa ne rabimo nič od tega, ker nimamo nič od tega, razen posmeha. Popolnoma povožena, razgrajena in do temeljev zamajana stabilnost, ki smo jo imeli do aprila 2022. Zunanja politika ki je razpeta med pro-palestinsko in pro-hamasovsko politko in držo na eni strani, na drugi pa udinjanju Evropi s tako imenovano WC-diplomacijo, poleg vsega posmeha ki je že znan in evidenten, je zaničevanja vredna, tudi neverodostojna, predvsem pa v sramoto državi Sloveniji.

Čemu je podobna Slovenija po treh letih skubljenja in uničevanja vseh dobro zastavljenih izhodišč za boljši jutri?

Oskubljeni kuri, za katero se ne zanima niti najslabši vaški petelin. Razen že prej omenjeni vsepovsod nekritično »iztrebljajoči« golob.

Kdo si je tako močno želel to kar imamo sedaj? Normalen in pameten zagotovo ne.

Čas prostega pada se mora kmalu, zelo naglo, hitro ustaviti, sicer ne bomo imeli kaj ustavljati. Vse bo šlo v tri krasne. Zato pa je potrebno pristopiti k spremembam, četudi slišijo na ime menjavo vlade in predčasne volitve.

Resnično!