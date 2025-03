To skrivajo kot kača noge

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Presenečenje tedna ni bilo, da je Marko Crnkovič v Večeru in drugih medijih Martina Odlazka udaril po hčerki kitarista skupine Šank rock Bora Zuljan Liji Zuljan, ker je na FB objavila to sporočilo očetu: “Lažeš, varaš mojo mamo s predsednico državnega zbora…”

Da je ušlo v javnost, da Urška Klakočar Zupančič Zuljanu ne plačuje le igranja kitare na proslavi ob dnevu državnosti, je bilo nerodno in nekdo mora biti kriv. Crnkovič je našel hčerko.

Manjkalo je le še, da bi Crnkovič hipotezo izpeljal do konca in zatrdil, da jo je Zuljan slabo vzgojil, da zdaj povzroča takšne težave predsednici parlamenta. Tiho bi morala biti. Gre za državo in ne njeno družino.

Bolj običajnega krivca so našli Necenzurirani Primoža Cirmana, ki so za razlog težav razglasili člane stranke SDS in medije iz kroga te stranke.

Da je krivec za dogajanje, kot vedno, SDS, so Cirman in njegovi razglasili tako:

Če izpustimo reakcije teh vladnih medijev, ki redno nadzorujejo vse člane opozicijskih strank, je bilo res presenečenje tedna sporočilo, da javnost nima pravice izvedeti, kakšno bruto plačo je dobila predsednica republike Nataša Pirc Musar. Tak odgovor iz urada predsednice Nataše Pirc Musar, pri katerem so vztrajali tudi, ko sem protestiral, ali so ob pamet, sem dobil, ko bi morala komisija za preprečevanje korupcije ljudem po novem letu ravno omogočiti dostop do podatkov o bruto plačah vseh posameznikov v državnih institucijah in podjetjih, ki presegajo to bruto plačo predsednice republike. Za katere ne smemo vedeti, koliko je. Ker je to po novem zasebna stvar.

Lani smo še lahko izvedeli. Stvari se hitro spreminjajo.

Da bi morali biti od letos prejemniki vseh državnih plač, ki so višje od plačila predsednici razkriti v aplikaciji Erar, so v parlamentu uzakonili v času vlade Marjana Šarca. Ni kriv Janša. Čudež. A kljub temu ni šlo. Ustavni spor je proti tistemu, kar se ni zgodilo, sprožil GEN-I. Predlog za začasno zadržanje novosti in s tem prenove Erarja, je ustavno sodišče GEN-I zavrnilo.

A v Erarju podatkov ni. Vsaj opaziti ne. In vsaj del pravnikov meni, da GEN-I po nepotrebnem paničari, ker njim podatkov o astronomskih plačah tako ali tako ni treba objaviti, ker so zasebno podjetje v popolni lasti države. Posebna slovenska vrsta. Predvsem pa monopolni preprodajalec električne energije iz državne nuklearke. Bajen posel.

Ob prenovi Erarja KPK smo lahko spremljali, kak vpliv ima GEN-I. Ker so iz baze transakcij državnih podjetij prikazali podatek, da so deset milijonov nakazali privatni osebi (brez imena in priimka), ko je šel denar v resnici klirinško depotni družbi za poplačilo obveznic, je bil velik kraval v medijih. Iz GEN-I so KPK grozili celo s sodiščem. Čeprav napačne oznake podatka niso zagrešili tam. In takšne napake niso nič posebnega. So pravilo, s katerim GEN-I in drugi javnosti prikrivajo astronomska izplačila posameznikom. In, ko to sami počnejo, ne velja za napako.

Kako kot kača noge skrivajo podatke, kaže primer, na katerega me je opozorila bralka pri izplačilu dodatne nagrad po 3.094 evrov vsakemu od 40 zaposlenim v državnem podjetju Borzen. Denar so dobili za uspešno delitev državnega denarja za subvencije, med drugim premierovemu podjetju Star Solar. Podatkov o teh plačilih v državni bazi transkacij (iz katere črpa Erar) ni. Prikazali so jih kot eno samo nakazilo NLB v višini 83.126 evrov in še dodatna davčni upravi, skupaj pa znesejo točno 123.764 evrov. Tako:

Vsota se popolnoma ujema z objavo direktorice Borzena Mojce Kert, da bo zaposlenim izplačala za nagrado po povprečno plačo: