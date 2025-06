Štirinajstdnevna afera: tudi v popkulturi vladajo omrežja

Piše: Marjeta Bogataj

Med številnimi drugimi je tokrat v javnost pljusknila še glasbena afera, česar nismo ravno vajeni, sploh pa ne v takšni intenzivnosti.

Praktično vsi mediji so dnevno poročali o sporu med pevko Niko Zorjan in podjetjem Raay Produkcija oziroma t. i. Maraayo, zakoncema Alešem in Marjetko Vovk. Slednja sta z YouTuba dala umakniti vse pevkine pesmi, češ da si ne delijo več istih vrednot. Sledila so medsebojna obtoževanja, pomanjkljiva pojasnjevanja, pričevanja drugih glasbenikov, mnenja poznavalcev …

Pa seveda izražanje podpore eni ali drugi strani, pri čemer se zdi, da je te več zbrala prekmurska pevka. TV Slovenija je sporu celo posvetila oddajo Tarča, v kateri so sicer na tapeti politične, gospodarske in druge resnejše družbene tematike. In čeprav na prvi pogled afera Zorjan vs. Maraaya deluje nekako lahkotno, skoraj neresno, v sebi nosi posel, koruptivnost in še kaj.

Zdaj je tudi širša javnost izvedela, da tudi na slovenski glasbeni sceni vladajo omrežja, različni strici iz ozadja in medijska shema, kjer je glavno gonilo želja po dobičku in moči, ne pa kakovostna glasba. Izvedela je tudi, da se na glasbeni sceni vrtijo lepi denarci (kakor za koga). Pa to, da obstajajo tudi »sužnjelastniške« pogodbe, iz katerih je zelo težko izstopiti. Nika Zorjan je zbrala pogum in na koncu, tako je vsaj videti, ji je uspelo.

Na vprašanje, kako bo zdaj nadaljevala – sama ali pod okriljem koga –, je nekoliko nejasno odgovorila: »Sigurno je zame to zdaj neki nov začetek. Želim si biti obkrožena z ljudmi, ki čutijo glasbo z iskrenostjo, predanostjo pa srčnostjo.« Njeni videospoti so se vrnili na spletne platforme, podrobnosti sporazuma, ki sta ga sprti strani sklenili, pa ostajajo skrite. In afera je v nasprotju z drugimi iznenada poniknila.