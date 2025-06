Soočamo se s sistemsko pogojenimi dejanji in ravnanji

Piše: dr. Metod Berlec

V tokratni številki Demokracije smo pod drobnogled vzeli nasilna in kriminalna dejanja, ki jih povzročajo nekateri pripadniki romske skupnosti na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju. Nedavno so trije od njih napadli ribniškega župana Sama Pogorelca, komaj polnoletnega sina ene od uslužbenk občinske uprave in policistko.

Vladajoči se na to brutalno dejanje niso resno odzvali, saj so sokrivi za obstoječe konfliktno stanje. Vladajoča koalicija je namreč že pred časom zavrnila predloge županov s podpisi več kot 11.500 volivcev in volivk za spremembo več zakonov, ki bi uredili problematiko, povezano z romsko etnično skupnostjo. Na to je po napadu na ribniškega župana opozoril župan mestne občine Novo mesto in predsednik Skupnosti občin Slovenije Gregor Macedoni: »Nezaslišano in sprevrženo dejanje, ki jasno odraža, da romska problematika s strani države ni ustrezno reševana. Najhuje pa je, da gre za posredno sistemsko spodbujeno dejanje. Če posamezniki nasilna dejanja ponavljajo in niso ustrezno sankcionirani (dopuščeno neplačilo prekrškovnih glob, ponavljanje pogojnih obsodb za kazniva dejanja …), potem so storilci vse bolj drzni. In jasno povejmo: krivda ni na strani žrtev in večinskega prebivalstva v JV Sloveniji in Posavju.«

Druga pomembna stvar, na katero je treba na tem mestu opozoriti, je izid zbornika Soglasje za zgodovinski trenutek – Novi prispevki za slovenski pomladni program v knjižni obliki. Glavni urednik zbornika dr. Peter Jambrek je v sklepnem delu svojega prispevka »Slovenska sprava in tranzicija« zapisal: »Opozarjam, da so bili medvojni in povojni množični in hudi zločini totalitarnega režima sistemsko pogojeni in da so bili endemično zraščeni s samo strukturo režima. Ta poudarek je ključnega pomena za razumevanje slovenske tranzicije po letu 1990. Recimo: Na obseg množičnih kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin v slovensko formalno vzpostavljeni ustavni demokraciji od aprilskih volitev aprila 1990 naprej vplivajo strukture bivšega nedemokratičnega režima. Njihove silnice so podedovane. Preživele so in se do danes ohranile v inštitucijah slovenske civilne družbe, v njenih vrednotnih naravnanostih, v etatizmih gospodarstva in javnih služb ter v oblastnih organih. Nekateri imenujejo vse to ‘globoka država’.«

Po Jambreku so »zasutje in pokop globoke države, strukturne razvojne spremembe in narodna sprava na podlagi javne obsodbe izvirnega zločina« prvi pogoj za »današnjo celovito ustanovitev svobodne demokratične družbe«. Skratka, gre za prispevke za nov slovenski nacionalni program, saj se je začel čas, v katerem živimo, spet »zgoščati« tako v Sloveniji, Evropi kot svetu.