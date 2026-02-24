Slovenski Epstein »case«?

Piše: dr. Andreja Valič Zver

Norveška je v epicentru mojega zanimanja že dolga leta. Ne zgolj zaradi sorodstvenih vezi, ki se v zadnjih letih vedno bolj krepijo. Ne zgolj v znanstvenem smislu, saj sem se pri magisteriju ukvarjala z nacionalnim oblikovanjem Slovencev in Norvežanov v 19. in prvi polovici 20. stoletja. Pa tudi ne zgolj zaradi odkritih in presenetljivih podobnosti, ki nas povezujejo kljub geografski oddaljenosti. Zato spremljam dogajanja na severu Evrope s posebnim zanimanjem in naklonjenostjo. Tudi zadnji hudi pretresi na Norveškem niso šli mimo mene.

Kako bi le mogla prezreti škandal neizmernih razsežnosti, povezan z bodočo kraljico Mette-Marit in njenimi sramotnimi stiki z Epsteinom, ter škandal, povezan z njenim sinom in množico obtožb, ki so se zgrnile nadenj zaradi nasilniškega obnašanja in drugih kriminalnih dejanj, tudi posilstev. Le kdo bi si mislil, da navzven prijazna in sočutna ženska skriva temne skrivnosti vseh sort in da ameriškega satanista, ki je bil tedaj že v postopkih, sprašuje celo po nasvetih glede vzgoje svojih kraljevih otrok?

Norveška kraljeva dinastija je bila med ljudmi vse od nastanka samostojne Norveške leta 1905 priljubljena zaradi svoje normalnosti, nevzvišenosti in priljudnosti. Zdaj se ji majejo tla pod nogami in veliko vprašanje je, če bo uspela preživeti pretres, ki sta ga zakuhala prestolonaslednik s poroko z očitno neprimerno soprogo pa tudi njegova sestra, ki je po samomoru bivšega soproga vzela za moža nekega šamana, ki zdaj na vse kriplje poskuša vplivati na kraljevo družino.

A istočasno kot Norveško je škandal mednarodnih rezsežnosti zamajal tla tudi v britanskem kraljestvu. Po smrti neomajne kraljice Elizabete se zdi, da gre zadeva pospešeno v maloro. Kralj Karel se z vso svojo prtljago in obremenjen z boleznijo bolj kot ne skriva v svojih sobanah, prestolonaslednik William pa poskuša navigirati vse bolj nasedlo britansko ladjo. Njegov stric Andrew jo je s svojimi škandaloznimi stiki z Epsteinom močno navrtal in jo potaplja še naprej. Tudi visoki britanski politiki so v sramoti sklonili svoje glave in odstopali po tekočem traku, a bogve, kaj se še skriva v treh milijonih dokumentov, povezanih z Epsteinom, ki naj bi jih razkrili v prihodnje.

Pa se iz mednarodnih voda pomaknimo v naše, slovenske. Zaenkrat se v do zdaj razkritih proslulih Epsteinovih dokumentih še ni odkrilo kaj dosti. Omenjeni sta le dve imeni, nekdanji predsednik države in nekdanja predsednica vlade. Pa vendar, imamo tudi Slovenci svojega Epsteina? Izkoriščevalca mladih deklet in fantov, posiljevalca, izsiljevalca, vodjo pedofilske mreže, satanista?

Osnovna zgodba gre takole: nekoč naj bi sredi Ljubljane, na Tivolski cesti, zrasel lokal z imenom Fotopub, v katerem naj bi se dogajale vseh sort seksualne svinjarije in kazniva dejanja. Idejni in siceršnji vodji naj bi bila po poročanju medijev znani slovenski slikar in t. i. »umetnik«, ki so jima t. i. zvodnice lovile mlada in naivna dekleta po ljubljanskih lokalih. O tem in drugih umazanih podrobnostih je v prejšnjem tednu na FB precej zanimivega napisal znani koroški psiholog MM, ki je zaslovel v aferi »koroških dečkov«. Verjetno si človek ni izmišljeval, saj si kaj tako nizkotnega težko izmisliš v najtemnejših sanjah. Iz medijev pa smo izvedeli tudi, da eden od glavnih protagonistov Fotopuba postopa in se fotografira v enem najbolj mondenih švicarskih zimskih letovišč. O, sancta simplicitas (o, sveta preproščina)!

Če v primeru Norveške, Velike Britanije, ZDA in drugih držav, v katerih je delovala Epsteinova umazana mreža, policija, tožilstvo in sodstvo dajejo vsaj videz ukvarjanja s tozadevnimi kriminalnimi dejanji, je slika v Sloveniji precej bolj meglena. Zdi se, da policija in vse druge institucije, ki bi morale reagirati, izkazujejo precej letargije in neodločnosti pa tudi bojazni. Kar je v nebo vpijoče: v kontekstu najbolj grozne pa so misli na trpljenje mladih deklet in dečkov, ki so jih instrumentalizirali ljudje, ki so imeli gospodarsko in politično moč – ja, elite! A ne vsakršne elite. To so elite, ki so prišle na vrh ne zaradi meritokracije, ne zaradi vrednot, ampak zaradi primitivnih nagonov, ki jih niso znali krotiti. Se bojim, da Slovenija ni imuna v tem gnoju! Čas bo prinesel odgovore!