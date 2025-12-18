Slovenijo ugrabila korupcijsko-klientelistična naveza

Piše: dr. Metod Berlec

Četrtkova oddaja Tarča na nacionalni televiziji je na podlagi tožilskih ugotovitev razgalila še nekaj dejstev, ki jih slovenska javnost že dolgo sluti: razvpiti Zoran Janković po njihovo ni samo ljubljanski župan, temveč osrednji protagonist korupcijsko-klientelističnega omrežja, ki prek donacij, kuvert denarja in prestižnih počitnic investitorjem odpira vrata do gradbenih in upravnih dovoljenj.

Tožilstvo je jasno: številni sporni posli so se odvijali kar v županovi pisarni na Magistratu, kar pomeni, da je središče ljubljanske oblasti postalo epicenter sistemske korupcije; od Bellevue Livinga v Šiški do spornega Kanala C0. Vpletenost uradnikov Upravne enote Ljubljana potrjuje, da se mreža sega globoko v strukture javne uprave. Gre za sistematično izkoriščanje javnih funkcij za zasebne koristi, je razvidno iz obsežne zahteve za sodno preiskavo, o čemer smo v naši reviji že pisali.

Toda vrhunec cinizma je sledil dan po razkritjih. Namesto da bi se Janković in njegov politični zaveznik, predsednik vlade Robert Golob (redno se srečujeta v znanem ljubljanskem lokalu, ki je v lasti glavnega dilerja iz razvpitega policijsko-tožilsko-sodnega primera Balkanski bojevnik), umaknila pred javnostjo, sta se brez sramu pojavila na zabavi zaposlenih v MOL in ljubljanskem holdingu. Ob stoječih ovacijah sta se hvalila z božičnico, kot da bi bila gospodarja javnega denarja, ki ga holding – ta centralnoplanski fevd družine Janković – že leta črpa iz žepov Ljubljančanov. Slika je jasna: naveza Janković–Golob ni samo ideološko-politično zavezništvo, temveč trdna vez korupcijsko-klientelističnih interesov. In ko se predsednik vlade v maniri bifejskega pijančka hvali, da je ljudem dal božičnico, je to le groteskna kulisa za resničnost, v kateri javni holding deluje kot sifon javnega denarja. Aplavz zbranih razkriva še nekaj hujšega, in sicer, da del javnosti verjame v iluzijo, da jim Golob osebno deli denar, medtem ko se pod njegovo vlado dogaja sistematično ožemanje davkoplačevalcev.

A kot da to ni dovolj, Goloba v zadnjem času spet pumpajo dominantni mediji: od RTVS, POP TV do javnomnenjskih agencij. Postkomunistična omrežja pod vodstvom zadnjega šefa partije Milana Kučana znova stavijo na Goloba. Še posebej zdaj, ko jih je zavrnil Vladimir Prebilič, ki se ni želel povezati s stranko SD, temveč s svojim Preporodom nastopiti samostojno kot »neomadeževan nov obraz«, ne kontaminiran s starimi strukturami. Toda prav ta zavrnitev razkriva bistvo: postkomunistična, japijevska, balkansko-mafijska združba, ki je ugrabila Slovenijo, ne prenese samostojnih igralcev. Potrebuje lojalne figure, ki bodo ohranjale status quo, ki bodo varovale fevde, kot je ljubljanski holding, in ki bodo z nasmehom na obrazu razlagale, da so ljudem dali božičnico, medtem ko jim v resnici jemljejo prihodnost.