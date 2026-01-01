Slovenija pred ključno izbiro, ki jo prinaša leto 2026

Piše: dr. Metod Berlec

Leto 2025 je za nami. Zapomnili si ga bomo po številnih škodljivih potezah skrajno levičarske vlade Roberta Goloba, ki jo sestavljajo Gibanje Svoboda, SD in Levica; vlade, ki se ne ozira na opozicijo, kaj šele na stroko; vlade, ki ob živce spravlja celo profesionalno strukturo v javni upravi in na ministrstvih, saj ne spoštuje nikakršne zakonodaje, kaj šele do sedaj uveljavljenih (strokovnih in demokratičnih) postopkov. Republiko Slovenijo tako pelje v popolnoma napačno smer. Njeno vladanje je za tokratno revijo Demokracija dobro povzel nekdanji predsednik državnega zbora France Cukjati, ko je dejal, da »delajo z državo in državljani kot svinja z mehom«. V tem je bistvo sedanjega dogajanja: arogantna, ohola in samozadostna oblast, ki se požvižga na ljudi, na slovenski narod, a se hkrati z vsemi sredstvi oklepa oblasti.

A zadnji meseci so prinesli nenaden preobrat. Vlada, ki je prej dvigovala davke, povečevala obremenitve in ožemala davkoplačevalce, je nenadoma začela deliti t. i. predvolilne bombončke. Podaljšanje veljavnosti vinjete, božičnica oziroma zimski regres za zaposlene in druge poteze so bili predstavljeni kot velikodušna dejanja, a v resnici so predvsem poskus kupovanja naklonjenosti pred volitvami. Upanje ostaja, da volivci na tovrstno ceneno demagogijo ne bodo nasedli, ampak bodo 22. marca 2026 znali presoditi, kdo je Slovenijo vodil odgovorno in kdo ne. Opozicijske desnosredinske stranke pod vodstvom SDS računajo na to, da bodo državljani znali nagraditi tiste, ki zagovarjajo stabilnost, varnost in zdravo gospodarsko politiko ter imajo znanje in izkušnje, kako voditi slovensko nacionalno državo v času kriz.

Medtem svet pretresajo konflikti, med katerimi ostaja najhujši vojna v Ukrajini. Pričakovanja, da bi se ta v letu 2026 končala, so povezana z intenzivnimi prizadevanji ZDA pod vodstvom predsednika Donalda Trumpa. A tudi če bo dosežen dogovor, bo šlo za kompromis, ki ne bo pravičen – Rusija si je namreč prisvojila skoraj petino ukrajinskega ozemlja. Takšen izid bi pomenil zamrznjen konflikt, a kljub temu manj trpljenja kot vojna, v kateri vsak teden umre več sto, če ne celo več tisoč vojakov na obeh straneh. Evropska unija se bo v tudi v tem letu znašla pred vprašanjem lastne prihodnosti, tudi obstoja. Bruselj nadaljuje s poskusi poglabljanja integracije, krepitve federalnih pristojnosti in zmanjševanja suverenosti držav članic, kar logično terja odziv. Za Slovenijo bo ključno, ali bo znala obraniti svojo suverenost in interese ali pa bo podlegla pritiskom evropskih unitarnih birokratskih struktur.

In še eksistenčna misel za konec, ki velja tako za Slovenijo kot Evropo, ki se je znašla v demografski zimi. Namesto t. i varnega splava in kulture smrti je treba propagirati kulturo življenja. Spodbujati moramo veselje do življenja, večje število rojstev, saj so mladi naša prihodnost. Za Slovenijo kot slovensko nacionalno državo!