Slovenija pod Golobovo vlado tone v vsesplošno regresijo

Piše: dr. Metod Berlec

Ko je Robert Golob prevzel oblast, je obljubljal svobodo, napredek in modernizacijo. Danes Slovenija pod njegovo vlado tone v ideološki kaos, gospodarsko stagnacijo in zunanjepolitično izolacijo, kar kaže drugorazredna mednarodna udeležba na 20. Blejskem strateškem forumu, kjer so se večinoma zbrali predstavniki balkanskih, vzhodnoevropskih, bližnjevzhodnih in afriških držav. Namesto vizije smo dobili politični aktivizem, namesto razvoja vsesplošno regresijo.

Zunanjepolitične poteze vlade, kot so odkrito simpatiziranje z režimi, ki jih večina Zahoda obsoja − od Irana do neobstoječe države Palestine −, mečejo slabo luč na našo državo. Slovenija bi morala kot nestalna članica Varnostnega sveta OZN delovati odgovorno in uravnoteženo, ne pa plesati po taktirki interesov, ki so v neposrednem nasprotju z našimi evro-atlantskimi zavezništvi. Kot je pred dnevi zapisal nekdanji veleposlanik Tone Kajzer, se človek težko izogne vtisu, da Iran slovensko vlado »z nečim drži«. Predsednik SDS Janez Janša pa dodal, da prav gotovo z afero Irangate, s pomočjo katere so Iranci prek NLB z vednostjo slovenskega političnega vrha v letih 2009 in 2010 oprali okoli 1,8 milijarde dolarjev iranskega denarja. Pri tem je šlo po Janši za največji kriminal mednarodnih razsežnosti v zgodovini Slovenije, ki je bil sistemsko prikrit in nikoli raziskan do konca. Takšna zunanjepolitična drža ne škoduje le ugledu Republike Slovenije, temveč tudi njenim gospodarskim interesom, saj odvrača strateške partnerje in zmanjšuje zaupanje v stabilnost države.

Zaskrbljivo pa je tudi gospodarsko stanje. Celo v dnevniku Delo so priznali, da je Slovenija v zadnjih petih letih na lestvici konkurenčnosti švicarskega inštituta IMD izgubila 11 mest in zdrsnila najniže v zadnjih desetih letih, to je na 46. mesto med 69 državami. »Konkurenčnost Slovenije v zadnjih petih letih peša na skoraj vseh pomembnih področjih, še bolj pa je zastoj opazen na tistih, s katerimi se je Slovenija več let ponašala.« Poleg tega bo letos »gospodarska rast zaostala za rastjo EU, kar pomeni, da se razvojno oddaljujemo od evropskega povprečja«. To ni naključje, temveč neposredna posledica nesmiselnih socialističnih ukrepov, ki dušijo podjetništvo, povečujejo birokracijo in odvračajo tuje investitorje. Vlada je z agresivnim poseganjem v davčno politiko in z ideološko motiviranimi antireformami ustvarila okolje, ki je vse prej kot spodbudno za rast. Medtem zasebni sektor stagnira, zlasti tisti del gospodarstva, ki je usmerjen na tuje trge. Da bo mera polna, vlada na veliko financira neko neobstoječo bližnjevzhodno državo oziroma tamkajšnje teroriste, na domače probleme pa zavestno pozablja. Tudi na otroke z redkimi oz. neozdravljivimi boleznimi, za katere se prostovoljno zbira denar …