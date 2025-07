Skuhani v prometnih zastojih

Piše: Marjeta Bogataj

Prometni zastoji niso nič novega, so pa vedno bolj neznosni. Zgodilo se je, ker se je dogajalo sproti, postopoma – kot tisto o kuhanju žab.

Zdaj smo praktično skuhani, sploh v tem vročinskem valu (lahko smo samo hvaležni za klime). Zapore po vsej Sloveniji, ki se jim zaradi nujnih obnovitvenih del menda ni mogoče izogniti, povzročajo kilometrske zastoje in ogromno ljudem konkretne vsakodnevne težave. Svetujejo, naj bomo potrpežljivi, naj spremljamo prometne informacije in svoje poti poglobljeno načrtujemo, naj razmislimo »o uporabi vlaka kot udobni in zanesljivi alternativi«. Glede slednjega – v začetku meseca so Slovenske železnice zaradi vročine oziroma varnosti uvedle nekajdnevno omejitev hitrosti vlakov, kar je seveda povzročilo dodatne zamude …

Zdajšnja vlada sicer veliko vlaga v cestno (in železniško) infrastrukturo, pri tem pa se drži obnove in ignorira potrebno širjenje cest. O tem se niti ne govori, kot da je stvar ad acta. Pa ni, le držijo se obljube, ki so jo pred volitvami dali Glasu ljudstva glede t. i. moratorija na širjenje cestne infrastrukture. Strinjali so se namreč z zahtevo, da se začasno ustavijo vsi tovrstni načrti z namenom odprave ozkih grl, saj bi s tem »dolgoročno poglabljali probleme«. Prednost je treba dati »ukrepom, ki zmanjšujejo potrebe po mobilnosti, nato pa še tistim, ki prenesejo potovanja na manj škodljive oblike mobilnosti in prometna sredstva«.

Je kdo opazil kakšne takšne ukrepe? Se je komu zmanjšala potreba po mobilnosti? Seveda ne. In tudi če bi se Slovenci z vsem srcem vrgli v to, ne bi dosti pomagalo. Javni potniški promet še dolgo ne bo učinkovit in dostopen, Slovenija pa je tudi zelo tranzitna država, ki jo vsako leto preči več tujih vozil – prevzgojiti tujcev pa tej vladi zagotovo ne bo uspelo.