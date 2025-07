Simpatizerji zločincev nas peljejo stran od »jedrne Evrope«

Piše: dr. Metod Berlec

Evropski parlament je prejšnji torek na plenarnem zasedanju v Strasbourgu potrdil resolucijo o ohranjanju spomina na žrtve povojnega komunističnega nasilja v Sloveniji.

Pobudnica resolucije je bila slovenska evroposlanka Romana Tomc (EPP/SDS). Resolucija poudarja pomen ohranjanja spomina na žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov v Evropi, pri čemer izpostavlja zločine jugoslovanskega komunističnega režima v Sloveniji po drugi svetovni vojni, vprašanje povojnih pobojev in množičnih grobišč. Slovenske oblasti poziva, naj še naprej preiskujejo prikrita grobišča, vsebuje tudi poziv k pregledu arhivov jugoslovanskih tajnih služb in izraža mnenje, da bi se morali na državni dan spomina v Sloveniji spominjati žrtev avtoritarnih in totalitarnih režimov, tudi komunizma. Nedvomno je sprejeta resolucija hud udarec za našo postkomunistično nomenklaturo, zato ni čudno, da so ji evropski levi poslanci iz Slovenije (Matjaž Nemec, Vladimir Prebilič, Irena Joveva in Marjan Šarec) nasprotovali. Proti resoluciji se je izrekla tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki je zatrdila, da je kakršnokoli zmanjševanje pomena narodnoosvobodilnega boja, enako tudi poskusi zgodovinskega revizionizma, nedopustno.

Prejšnji teden so se nadaljevala preigravanja, povezana z referendumi. Spomnimo. Robert Golob je, ko je državni zbor izglasoval posvetovalni referendum o izdatkih za obrambo, užaljeno zatrdil, da bo Gibanje Svoboda predlagalo referendum o izstopu iz zavezništva NATO. Po posvetovanjih pretekli teden si je premislil in strankam predlagal sklep o razveljavitvi posvetovalnega referenduma o obrambnih izdatkih. Gibanje Svoboda je tako vložilo v državni zbor tak predlog sklepa, saj je referendumsko vprašanje nejasno in zavajajoče, kot je po petkovem srečanju predsednikov parlamentarnih strank zatrdil Golob. Pobuda za referendum o članstvu Slovenije v Natu je tako postala po njegovem »najverjetneje nepotrebna«. Referendumski zaplet naj bi razrešili v petek na izredni seji Državnega zbora Republike Slovenije.

Prejšnji teden je še pokazal, da imamo na oblasti garnituro, ki nas od »jedrne Evrope« pelje med države, ki se bratijo z avtoritarnimi režimi in simpatizirajo s podporniki teroristov. Slavnostni sprejem posebne poročevalke ZN Francesce Albanese v Sloveniji v času, ko so ZDA proti njej uvedle sankcije zaradi njene protiizraelske agende, je pokazal, kakšne ekstremiste imamo na oblasti. Da bo mera polna, je ta levičarska aktivistka, ki upravičuje zločine Hamasa, našo državo javno pozvala, naj prebije izraelsko blokado Gaze. V zvezi s tem je Golob malo pred tem dejal, da bo Slovenija ukrepala sama, če bo potrebno. S čim? Z vojaško ladjo Triglav, ki je še vedno na testnih vožnjah po remontu, s patruljnim čolnom Ankaran ali s kakšnim gumenjakom SV …