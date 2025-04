Še ena predstava za javnost z napako in samouresničujoča prerokba

Piše: dr. Metod Berlec

Predstavniki Golobove vlade, sindikatov in delodajalcev so prejšnjo sredo slavnostno podpisali dogovor o t. i. pokojninski reformi.

Po predlogu pokojninske novele, ki jo je pripravila pogajalska skupina Ekonomsko-socialnega sveta, se bo zahtevana upokojitvena starost od leta 2028 postopno podaljševala – po tri mesece na leto – in bo od leta 2035 za dve leti daljša kot zdaj. Hkrati se bo podaljšalo obdobje za izračun pokojninske osnove s 24 na 35 let. S tem bodo pokojnine nižje in upokojevali se bomo starejši. S tem bo narejena »kljukica, ki je nujna, da Bruselj odklene tako želena evropska sredstva«.

A kot kaže, niti sindikati pri tem niso enotni. Deset sindikatov od skupno 22, ki so del Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), je v ponedeljek protestno opozorilo, da je predlog »reforme za delavce in upokojence škodljiv«. Po njihovo je »dober le za delodajalce«. Očitno je, da predsednico ZSSS Lidijo Jerkič, ki bo vodenje te največje sindikalne centrale kmalu prepustila nekomu drugemu, naslednjo leto pa se bo upokojila, interesi delavcev sploh ne zanimajo več. Samo spomnimo se, da je bila v času Janševe vlade celo proti temu, da bi zaposleni dobili višje neto plače. Podobno je z razvpitim sindikalistom Branimirjem Štrukljem, saj je pod sedanjo vlado, ki mu je ideološko blizu, neverjetno uslužen in miroljuben. Je pa res, da se tudi on odpravlja v pokoj. To pomeni, da sindikate v prihodnje ne bodo več v tolikšni meri zlorabljali za politične potrebe, kot so jih v preteklosti.

A kaj bi to. Živimo, kot je zapisal Žiga Turk v svojem prispevku »Za obrat slovenskega razvojnega mehanizma« za zbornik Soglasje za zgodovinski trenutek, v izjemnih okoliščinah z izjemnimi ukrepi, ki potrebujejo tudi izjemne politike. »Vse troje se mora srečati. Pretres, ki se je zgodil z izvolitvijo Donalda Trumpa, obeta čase, ki bi lahko bili tako prelomni, kot so bili tisti okrog padca berlinskega zidu ali konca druge svetovne vojne. Padla sta fašizem in nacizem, padla sta socializem in komunizem. Morda je na vrsti liberalni demokratizem in vrnitev Zahoda v resnično za vse svobodno, liberalno, pluralno, razpravljavsko demokracijo.« Zgodovina se dogaja pred našimi očmi.

Se ob arogantni in škodljivi Golobovi vladi nakazujejo resnične spremembe tudi v Sloveniji? Bomo videli. Zanje si moramo prizadevati. Vanje moramo verjeti. V skladu s samouresničujočo prerokbo: »Naša pričakovanja lahko vplivajo na izide v prihodnosti nas ali drugih ljudi.« Na prihodnost Slovenije. A najprej moramo na prihajajočem referendumu o privilegiranih pokojninah glasovati PROTI! Proti Golobovi vladi! S tem bomo naredili pomemben korak v tej smeri!