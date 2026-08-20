Ruska agentura na Erjavčevi je veliko tveganje za Slovenijo

Piše: dr. Metod Berlec

V tokratni reviji Demokracija pred dnevom spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki ga obeležujemo 23. avgusta, pišemo o postkomunističnem totalitarizmu, ki našo družbo in državo še vedno bremeni ter razvojno omejuje, hudih likvidnostnih težavah, v katerih se je znašla »depolitizirana« RTV Slovenija pod vodstvom Natalije Gorščak, rebalansu državnega proračuna, ki ga pripravljajo na ministrstvu za finance pod vodstvom Andreja Širclja, in seveda dogajanju, povezanem s predsednico republike Natašo Pirc Musar.

Prometna nesreča v predoru Kastelec, v kateri je bila udeležena Pirc Musarjeva, je razkrila nadvse sporno ozadje njenih dolgoletnih ruskih povezav, ki segajo od tesnega prijateljstva z Viktorijo Krivolucko do posrednih stikov z Romanom Jegličem – človekom, ki je leta 1988 kot načelnik službe za zatiranje kriminalitete UNZ Ljubljana podpisal kazensko ovadbo, ki je pripeljala do aretacije Janeza Janše. Torej ovadbo, ki je po nareku slovenske partije pod vodstvom Milana Kučana in JLA sprožila aretacijo četverice JBTZ spomladi 1988. Jeglič je leta 1991 postal namestnik direktorja Varnostno-informativne službe (VIS), ki jo je takrat vodil Miha Brejc. Kasneje se je zapletel v piramidno igro »Catch the Cash«, zaradi katere so številni izgubili svoje finančne vložke. Preventivno je nato pobegnil v Rusijo, kjer naj bi bil predstavnik Gorenja v sibirskem mestu Krasnojarsk – po mnenju poznavalcev z vednostjo ruskih obveščevalcev. Avstrijska APA in Dnevnik sta namreč v ruskih bazah podatkov odkrila, da je Viktorija Krivolucka – sopotnica Nataše Pirc Musar v času nesreče – več let živela na istem naslovu (v Krasnojarsku) kot Roman Andrejevič Jeglič. Prav Krivolucka, s katero je Pirc Musarjeva skupaj z možem Alešem Musarjem že leta tesno povezana, je večkrat gostila NPM med njenimi številnimi potovanji v Rusijo. Od leta 2015 sta tja skupaj odpotovali vsaj sedemkrat, zadnjič decembra 2021 – tik pred rusko invazijo na Ukrajino. V uradu predsednice so celo potrdili, da je bila »predsednica seznanjena«, da sta bila Krivolucka in Jeglič par, kar ne čudi, saj je »Vika« že dvajset let »njena najboljša prijateljica«, športna sotekmovalka v bowlingu in tudi poslovna partnerica. Med drugim je prokuristka Ruske dače. Prav tako naj bi živela v stanovanju, ki naj bi ji ga NPM kupila leta 2012 v Ljubljani. Na vprašljiv način naj bi s pomočjo tega prijateljstva prišla tudi do slovenskega državljanstva.

Po novem tako številni tuji mediji ugotavljajo, da je družina Musar »zelo rusofilska«, kar potrjuje prenovljena vila Ruska dača, ki jo imajo v lasti. Nedvomno se je s tem mogoče samo strinjati, saj s svojim spornim poslovnim delovanjem močno spominja na ruske oligarhe, ki so obogateli v času tranzicije. O tem smo v naši reviji že večkrat pisali. Tako se postavlja vprašanje, ali NPM že leta prijateljuje z osebo, ki po vsej verjetnosti deluje v interesu ruskih obveščevalnih služb? Glede na to, da je zdaj predsednica, pa je to varnostno tveganje na kvadrat, ali kot je zapisal Igor Omerza na omrežju X: »In ona, če poroča, ne poroča Jegliču, ampak v Moskvo. Bilo kuda Udba svuda!«