Janša na Mosu napovedal prestrukturiranje javnega sektorja: okoli 50 tisoč zaposlenih naj bi se postopoma preselilo v gospodarstvo

Piše: STA, G. B.

Premier Janez Janša je danes ob odprtju 58. Mednarodnega sejma priložnosti in sodelovanja (Mos) v Celju napovedal prestrukturiranje javnega sektorja, v okviru katerega naj bi se po njegovih besedah okoli 50.000 zaposlenih postopoma prelilo v gospodarstvo. To naj bi izvedli brez odpuščanj, predvsem z naravnim odlivom in prehajanjem zaposlenih.

Janša je v moderiranem pogovoru, ki je v ospredje postavil vprašanje, kako lahko z znanjem, podjetnostjo in sodelovanjem ustvarjamo nove priložnosti ter soustvarjamo prihodnost, dejal, da je število zaposlenih v javnem sektorju od osamosvojitve naraslo z okoli 126.000 na približno 196.000 leta 2025. Rast je bila po njegovih besedah na nekaterih področjih upravičena, med drugim zaradi večjih potreb v zdravstvu in socialnem varstvu, medtem ko v administraciji po njegovi oceni ni bilo enakih potreb.

Po Janševih besedah je treba del kadrovskega potenciala preusmeriti v gospodarstvo, kjer je veliko povpraševanje po delovni sili. Omenil je tudi 148.000 izdanih dovoljenj za tuje delavce. Pri tem je poudaril, da zaradi prestrukturiranja nihče ne bi smel ostati brez službe, temveč naj bi šlo za postopno in mehko preusmerjanje zaposlenih.

Pomemben del sprememb vidi v zmanjšanju birokratskih bremen. Po njegovih besedah mora Slovenija najprej optimizirati postopke in jih šele nato digitalizirati. Digitalizacija po njegovem ne bi smela pomeniti dodatnega zaposlovanja v administraciji, temveč predvsem manj postopkov in hitrejše delo. Pri tem je izpostavil tudi vse večji pomen umetne inteligence in drugih novih tehnologij.

Janša je med pogoji za večjo konkurenčnost gospodarstva navedel tudi stabilno poslovno okolje in primerne davčne obremenitve. Po njegovih besedah morajo imeti podjetja dovolj predvidljive pogoje za dolgoročno načrtovanje, država pa mora odstraniti ovire, ki po nepotrebnem zavirajo njihovo poslovanje.

Strateški svet za gospodarstvo, ki ga vodi predsednik državnega sveta Marko Lotrič, naj bi konkretne predloge ukrepov pripravil še letos, pri čemer je večina širših ciljev že vključena v koalicijsko pogodbo, je dejal premier.

Glede izobraževanja je menil, da mora izobraževalni sistem bolj slediti potrebam sedanjega in prihodnjega trga dela, saj se sicer mladi izobražujejo za poklice, za katere pozneje ni dovolj delovnih mest. Vlada naj bi zato prestrukturirala programe srednjega in visokega šolstva. Večina programov naj bi bila prenovljena do sredine prihodnjega leta, prvi rezultati sprememb pa naj bi bili vidni čez tri do štiri leta.

Ob tem je premier izpostavil vseživljenjsko izobraževanje, ki bo po njegovih besedah zaradi hitrih tehnoloških sprememb postajalo vse pomembnejše. Ljudje se bodo morali tudi med delovno dobo večkrat prilagoditi novim potrebam gospodarstva in pridobivati nova znanja, je menil.

Premier je spregovoril tudi o povezovanju slovenskega gospodarstva s podjetniki zunaj države. Vlada je po njegovih besedah za različne pobude povezovanja podjetij iz zamejstva in drugih držav s slovenskim gospodarstvom v mandatu namenila 10 milijonov evrov. Pri tem potekajo pogovori tudi s sosednjimi državami.

Med področji, ki jih Janša vidi kot strateška, je izpostavil kmetijstvo in prehransko varnost. Po njegovih besedah mora država izboljšati položaj kmetov, zmanjšati administrativne ovire, okrepiti zavarovanja pred posledicami naravnih nesreč in olajšati prenos kmetij na mlajše naslednike.

Poudaril je, da bo prihodnost Slovenije odvisna predvsem od tega, ali bo država uspela zagotoviti dovolj konkurenčno gospodarstvo in učinkovite javne storitve.

Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Blaž Cvar je poudaril, da se je Mos skozi desetletja razvijal skupaj s slovenskim obrtništvom in podjetništvom. Po njegovih besedah danes ni več le razstava izdelkov in znanja, temveč stičišče poslovnih povezav, sodobnega znanja, inovacij in novih gospodarskih priložnosti.

Izpostavil je pomen osebnih srečanj, pogovorov in neposrednega stika tudi v času, ko vse več komunikacije poteka prek spleta. Prav takšna srečanja po njegovih besedah pogosto vodijo do novih idej in poslovnih zgodb.

Mos je zanj tudi prostor neposrednega dialoga med gospodarstvom in odločevalci. Obrtniki in podjetniki najbolje poznajo težave, s katerimi se srečujejo pri vsakodnevnem delu, zato pričakujejo poslovno okolje, ki jim bo omogočalo lažje ustvarjanje, zaposlovanje in vlaganje v razvoj.

Ob tem je pozval k stabilnim in predvidljivim pravilom, manj birokracije in hitrejšim postopkom.

Predsednica upravnega odbora Celjskega sejma Nina Ermenc Pangerl je dejala, da umetna inteligenca lahko v nekaj sekundah obdela ogromne količine podatkov, ne more pa namesto ljudi zgraditi zaupanja, prevzeti odgovornosti in sprejemati odločitev. Prav v tem vidi tudi eno od ključnih vlog sejmov – da ljudi in podjetja pripeljejo skupaj ter ustvarjajo priložnosti za sodelovanje.

Mos bo do nedelje združil okoli 650 razstavljavcev z več kot 1100 blagovnimi znamkami iz 22 držav. Sejem je letos vsebinsko razdeljen na svet bivanja ter svet poslovnih priložnosti, gostujoča država pa je Albanija.