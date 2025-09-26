Robert Golob, amputator države, pojdi! Zapusti »poligon« vlade, frustracije se zdravijo drugje!

Piše: Vančo K. Tegov

Čas teče, nič ne reče, le vse slabše postaja. In se ne ustavlja. Afera je skupni imenovalec za vlado, ki jo je sestavil in jo (še kar) sestavlja, razstavlja in vodi Robert Golob.

V treh letih in pol se je nabralo in med tem marsikaj dodobra zasralo. In še kar naprej se dogaja v tej smeri. Življenje večini državljanov je poslabšal. Še ne zadosti uničeno in amputirano državo je še kaznoval z krnjenjem ugleda Slovenije s poroko kjer je v »farsi« iz poceni »bollywoodske« produkcije in vsem kar sodi zraven, »osrečil« kurtizano ali princeso monaških pločnikov, ki je poštena postala in Sloveniji ugled omadeževala. Je izpadel »evropski« samo na napačen način, želel je postati »Macron«, vsaj kar se zakonskih prejemov tiče. Samo v napačno smer. Zblojenost, neuravnovešenost, narcisoidnost ter kakofoničnost vse v enem. Na škodo države in državljanov. To je zelo nevarno, nezdravo, patološko.

Kaj vse je amputiral, uničil, onemogočil?

Amputatorji po resorjih vse počenejo, naredijo ob žegnu in vedenju prvega med »amputatorji«. Eni(kot da) to počenejo iz nevednosti in plitvosti ter neposvečenosti materiji-resorju ki ga zasedajo formalno. Le premier to počne načrtno. Iz patoloških nagibov. Da se njega v lastnih zamislih ne moti in ne zmoti.

Skoraj ves mandat je veliko rečenega, izrečenega in nič narejenega za upokojence in za vse tiste, ki so, večina, svojim mukotrpnim delom, delali in pridelali pokojnino, ki bi imela namen in cilj zagotavljati dostojno ter človeka vredno življenje v obdobju, ki naj ne bi povzročalo strese, pretrese in še česa. Pa nič od tega, le tu in tam neke smešne drobtinice, ki niti za »kofe v dvoje« ne zadostuje. A ne godi se vsem enako. So izbranci, kasta privilegirancev, ki ne trpijo, le nimajo »zadosti« za svoje užitke. Ki jih menda vlečejo za zasluge iz nekih časov, ki je tukaj domovala rdeča barva v miselnosti in v resnici, se pravi komunizem in rdeča modna in blodna v 50+ odtenkih. Pa še ime mora temu prikladno, Boris in Svetlana… še kako čudno e da se upokojencem, dostojnim in dostojanstvenim še ni počil film do te mere da se ga ne da zalepiti. Od dolgotrajne oskrbe in dolgotrajno pričakovane spremembe je ostalo oziroma nastalo le obvezni davek na nizke pokojnine ter e-oskrba z dolgotrajnim čakanjem ter dolgočasnim javljanjem brez konkretnega učinka. In »cesar« med avtentičnimi bedaki ostaja na »tronu«..

Zdravstvo oziroma zdravstveni resor postaja resor za dolgotrajno čakanje, konfuzno dodeljevanje čakanj, še bolj konfuzno(kmalu) ukinjanje oziroma odvzema koncesij. Krajšanje dolgih čakalnih vrst se rešuje s strnjevanjem, zgoščanjem obstoječih vrst. Avtentično za avtentičnega bedaka, za čakajočega pa avtentično slabšanje zdravja in posledično temu tudi slaba kakovost življenja določenih oziroma skorajda vseh kategorij prebivalstva. Nesposobnost vodenja resorja je idealna za posege sončnega kralja v resor kakor tudi za svoj »titoističen« tretma ob njegovih kilavih bolečin ali kaj za svojo »monaško« princeso. Le minusi v bolnišnicah, k jih vodijo njegovi potrčkoti, pardon prijatelji, niso nič posebnega… Vse teče, nič se ne spreminja, če se že, zagotovo na slabše gre..

Zunanja politika je še en »vrtiček«, ki ga je zarasla trava nesposobnosti, amaterizma, občasnega diplomatskega idiotizma, vse z namenom oddaljiti od njene bistvene vloge, krepitev in utrjevanja ter prepoznavnosti v mednarodni skupnosti ter na diplomatskem parketu.

Kaj se pravzaprav dogaja?

Ugleda Republike Slovenije strmo pada in je res kot se prislovično reče na nivoju »banana« republike. Ko se organizira neko srečanje ki je nekoč imelo ugled in veljavo se zgodi da nam pride nasproti ves tretji svet, še sosedi se izogibajo, ko kar tako brez zadržka izjavijo da bi to za njih bila izguba časa, do tistega ki pride zaradi olike pa ga nekdanja stevardesa, sedaj predsednica republike okrca z lekcijo o tem da ja aplavdira ob njenem svetovno prodornem in vizionarskem govoru. Če dodamo še kakšnega dvometrskega političnega dolgina v teniških copatah ala Edi Rama, pa še ta je bil stalno na SMS sporočilih. Ostali so samo še »sendvičarji« in »kanape« interesenti.

Diplomacija je tako nizko padla, da je le poligon za zdravljenje frustracij vseh deležnikov, ki bi naj manifestirali ta del odnosa države navzven. Nataša Pirc Musar, predsednica države soli pamet kompletni Evrope iz govornice v Bruslju v določanju definicij kaj nekaj je in kaj ni in kako se morajo obnašati diplomacije suverenih držav. Do New Yorka na zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov se pelje(leti) s Falconom kar po »sovjetsko« in seveda ob enormnih stroških. Tam pa kot da je na nekem imaginarnem vrhu neuvrščenih podaja gromoglasna mnenja, skoraj ukaz kakšno je vedenje določene države v kakšnem sporu, kaj je narobe in predlaga sankcije. Tako daleč seže njen »domet«. Če dodamo še Tanjo Fajon, nekdanjo dopisnico RTV SLO in Bruslja, danes zunanjo ministrico, ki ima popolnoma inferiorno vlogo v kreiranju zunanje politike, potem smo tam kjer smo, nikjer in nikamor v ničemer, razen v mednarodnih sramotitvah. Predsednik vlade, glavni amputator vsega dobrega od prej, pa kar »šenkuje« , razdaja, razmetava, milijon zdaj, pa milijon potem, denar za »uspešen« boj teroristov v Izraelu z namenom rušitve in razgradnje suverene države Izrael. Celo gre tako daleč, da postaja zagovornik in kolovodja tistih, ki prepovedujejo vstop izraelskemu predsedniku Benjaminu Netanjahuju v državo.

Višek vsega v razgradnji mednarodnega ugleda države je vmešavanje v diplomacijo v tokove le te s strani Tine Gaber Golob, dosedanje prve »mone«, od pred kratkim po njenem sedaj »prve dame«, ki je od zunanjega ministrstva zahtevala kontakte z namenom dajanja napotkov kako se morajo tamkajšnje prve dame ali prvi diplomati (ministri, ministrice) pripraviti za kampanjo priznanja neobstoječe države Palestine, ki jo vodijo mednarodno potrjeni teroristi, ki terorizirajo lastno ljudstvo. Kot da jih vabi na »šmrk« seanso ali na branje oziroma nazalno vlečenje črtic. Bog se nas usmili. Upam, vsaj za ta dva, ki sta novopečeni par, da imata rezervo lokacijo, pa da ni Karigador.

Izhod? Odhod. V neslavno zgodovino. Za vselej!

Žal je vse skupaj prišlo do te stopnje da izhoda s pomočjo laži in manipulacij z javnostjo ni več možno. Samo to lahko povem, ob vsem tem kar se dogaja in kaj imamo bi se ta ekipa »amputatorjev« morala spremeniti v politične »amputirance«, seveda z Robertom Golobom na čelu. Posloviti bi se morala že včeraj. Danes je voda(čez mesec ali dva sneg) že v grlu invalidne države.

Kaj pa bo moral narediti ali bo hotel ob odhodu?

Takoj po odstavitvi se bo moral zateči v “bunker”, z Evo, pardon, Tino. Seveda če bo takrat sploh želela iti v bunker z njim. Menim da težko. Če že, bo velika verjetnost da s kom drugim, pa ne v bunker, kvečjemu proti Monaku ali kaj drugega na M. Ne glede na pripisan priimek k svojemu bolj znanemu…