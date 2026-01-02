e-Demokracija
Remigracija − beseda leta 2025

FokusKomentar
Andrej Sekulović (foto: arhiv Demokracije)

Piše: Andrej Sekulović

Osrednji medij in časopis Financial Times je ob koncu leta 2025 razglasil izraz remigracija za besedo pravkar izteklega se leta. Čeprav je njihov članek plačljiv, lahko že po videzu avtorja domnevamo, da ni prav privrženec remigracije, saj slednja verjetno ogroža njegove osebne in etnične interese.

Iz podnaslova članka lahko razberemo, da je pravzaprav avtor Stephen Bush precej zaksrbljen, ker se mu zdi, da se je ideja o tem, da etnična raznolikost predstavlja grožnjo, začela prelivati v »mainstream«. No, lahko bi rekli, da ima prav. Še pred nedavnim je bila vsaka kritika množičnih migracij izključena in »spodobnih« debat v javnosti. Danes o tem, da mora priti do remigracije, piše ameriški predsednik. Beseda se je iz uličnih protestov identitarcev in debat za zaprtimi vrati preselila celo v dvorane Evropskega parlamenta.

Pri Novih obzorjih je nedavno izšla knjiga Utišani ameriškega avtorja Michaela Knowlesa, v kateri piše o tem, kako je prek nadzora in ugrabitve besed levica začela zganjati miselni teror in nadzorovati javni diskurz. A sedaj prihaja čas, da začne tudi desnica oblikovati javno mnenje in razbijati tabuje. Konec koncev so konservativne ideje veliko bliže realnosti in našemu vsakdanjiku, medtem ko so se različni eksperimenti liberalne levice izkazali za porazne.

Več o tem, kakšno strategijo moramo ubrati, pa lahko preberete v knjigi Vrnitev resnične desnice avtorja Daniela Friberga, ki je že pred nekaj leti prav tako izšla pri Novih obzorjih. No, remigracija postaja pomembna tema, upajmo pa, da v letu 2026 postane tudi resničnost.

