Razkritje strahu GEN-I in dedovanj zaslužnih

Piše: Peter Jančič, Spletni časopis

Imena 136 zaslužnih, ki dobivajo visoke dodatke k pokojninam in dedičev teh zaslužnih, so iz vlade in ZPIZ morali razkriti ta teden. Iz vlade, ki pokojninske dodatke zaslužnim deli, so pred tem trdili, da ne vedo, kdo dobiva dodatke, iz ZPIZ, ki dobro desetletje podeljuje dodatke dedičem zaslužnih, pa, da lahko imena srečnežev razkrije le vlada. Kar nekoliko presenetljivo mi je v sporu, ki sem ga sprožil zaradi teh sprenevedavih odgovorov, informacijska pooblaščenka v celoti pritrdila in ZPIZ in vlada sta javnosti morala predstaviti vsaj vsa imena. Prikrivali so jih. Sram jih je.

Dogajalo se je hkrati, ko je GEN-I po sporu, ki ga je sprožil pred ustavnim sodiščem, da ljudje ne bi imeli možnosti izvedeti, komu nakazujejo velike vsote denarja za svetovanja, plače in podobno, ostro udaril čez KPK, ker se je v nadgrajenem Erarju prikazal podatek o 20 milijonskem nakazilu fizični osebi. Šlo je za poplačilo obveznic Klirinško depotni družbi in ne za plačilo fizični osebi, so protestirali iz GEN-I. A to, da je bilo nakazilo napak prikazano, ni zagrešil KPK ali Erar. Podatki so bili napačni v bazi finančnega ministrstva Klemna Boštjančiča in kriv za to je verjetno precej tudi GEN-I sam, ki mora skrbeti, da so pravilno označeni podatki o njihovih poslih.

Drugi ne morejo vedeti, če je narobe.

GEN-I je pred tem na ustavnem sodišču spodletelo zadržati spremembo ureditve, ki jo je uzakonil parlament, da bo KPK javnosti omogočil dostop do podatkov o nakazilih fizičnim osebam in to tudi o imenih prejemnikov plač, ki presegajo bruto plačo predsednice republike. Teh podatkov v Erarju še ni in ob tem se je verjetno v vrhu GEN-I naredilo črno pred očmi.

Izplačujejo, kot vsi vemo, astronomske nagrade mimo vseh omejitev, ki veljajo za državna podjetja. Robertu Golobu so jih zanesljivo.

Predlog GEN-I za začasno zadržanje so sodniki zavrnili in to kljub temu, da iz parlamenta na očitke še odgovoril niso. Kar ni bilo slučajno. GEN-I ima v parlamentu svoje ljudi.

Da se je GEN-I pritožil in zahteval začasno zadržanje, je ustavno sodišče obvestilo državni zbor 8. januarja. Na predlog za zadržanje bi se lahko odzvali v sedmih dneh, na pobudo za presojo ustavnosti pa v 60-tih dneh. Predsednica odbora za pravosodje Lena Grgurovič (Svoboda) je sejo odbora o začasnem zadržanju kot zelo nujno sklicala za 16. januar, a sejo takoj tudi odpovedala.

A tudi brez odgovora parlamenta, zakaj je uzakonil, da imajo ljudje pravico vedeti, katerim fizičnim osebam so se iz državnih podjetij nakazovale velike vsote, je ustavno sodišče začasno zadržanje zavrnilo. In prenove Erarja, ki bi morala biti kočana že pred časom, a še ni, to ni ustavilo.

Iztekel pa se bo jutri tudi že rok za odgovor na celotno pobudo za oceno ustavnosti pravice do obveščenosti iz GEN-I.

Ker je Grgurovičeva iz stranke, katere drugo ime ob Svobodi je GEN-I, si njeno ravnanje zasluži javno pozornost. Zdi se, da v sporu pred ustavnim sodiščem, ker ne omogoči predstavitve nasprotnega stališča, pomaga GEN-I. Iz katerega prihaja šef njene stranke in še cela vrsta vladajočih poslancev in politikov.

Na zahtevo opozicijske SDS bo o tem nenavadnem dogajanju, ko državni zbor ustavnemu sodišču ne odgovori na očitke GEN-I, na izredni seji moral razpravljati celoten parlament.

Sam sem na dogajanje, ko je GEN-I obtožil KPK, da je kriv za napačne podatke v bazi podatkov finančnega ministrstva, postal pozoren, ker sem nedavno že opozoril, da so v tej bazi med nakazili podjetij nenavadno astronomske plače, ki so jih izplačali v državno reševanem TEŠ, pa tudi v mestni občini Ljubljana. Do podatkov je mogoče priti tudi brez Erarja.

Pokazalo se je, da so podatke v TEŠ in občini vnašali z napačno kodo namena in v plačah prikazali tudi visoke odpravnine ob upokojitvi. Iz TEŠ so, kot zdaj GEN-I KPK, najprej mene obtožili, da podatkov iz javne baze podatkov ne bi smel uporabiti brez predhodnega preverjanja pri njih. Brez preverjanja, ali niso morda v njihovem računovodstvu narobe prikazali transakcij.

Dobra plat je, da so pozneje le napovedali, da bodo popravili napako in da so priznali, da niso niti vedeli, da so ravnali napak.

Ko gre za mestno občino Ljubljana in tudi Maribor pa ostaja povsem škandalozno, da vztrajajo, da bodo ljudem še prikrivali, kako se je povečala bruto plača župana. Ker menda se tega, kakšna je celotno bruto plačo župana, ne sme vedeti. To bi naj bil zasebni biznis obeh. Ni za javnost. Tak odgovor je strašna sramota za Zorana Jankovića in Sašo Arsenoviča.

Kako bosta volivcem pred naslednjimi volitvami pojasnila, da bi rada znova funkcijo kot očitna kršilca zakona, ki ljudem, ki ju volijo, prikrivata tako preprost podatek kot je bruto plača, ki jo dobivata od ljudi za svoje delo? Kaj je tu tako skrivnostnega? Ali zasebnega?

Če prikrivata že to, kaj vse še prikrivata in ali so za to morda razlogi? Morda v goljufanju? Kaj drugega pa bi ob tako povsem očitnem nezakonitem ravnanju lahko bilo v ozadju?

Prenovljeni Erar KPK ima tudi resne napake, s katerimi ne sledijo vzgledu avtorja Supervizorja, ki je bil preimenovan v Erar, Primožu Brataniču, ki je nekoč opravil veliko delo, da je ljudem olajšal dostop do podatkov, ki sicer ni preprost.

Sam sem takoj opazil, da v prenovljenem Erarju ni več podatkov, kateri politiki so ustanovili zasebne zavode, ki so pogosto obvod za financiranje strank in izvedbo strankarskih kampanj. Iz Erarja je izginil podatek, da sta Inštitut 1. maj konec leta 2022 ustanovila takrat predsednica SD Tanja Fajon in generalni sekretar Klemen Žibert. Presenetljivo pa je v bazi ostalo, da se je Fajonova kot ustanoviteljica (lastnica torej) umaknila. Morda, ker je to povezano z omejitvijo poslovanja te zasebne nevladne organizacije z ministrstvom, ki ga vodi.

Podobno je izginil podatek, da je danes minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac (Levica) za Niko Kovač kot direktorico ustanovil zasebni inštitut brez zaposlenih 8. marec. V starem Erarju je bilo to prikazano tako:

8. marec ustanovitelji

V novem pa je le še tako: