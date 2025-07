Psi imajo bolhe, Slovenija pa komuniste, »šmrkavce«, potrebnice in bleferje brez kritja

Piše: Vančo K. Tegov

V slovenskim političnem vesolju se razvrstitev in postavitev »planetov« spreminja v kaos. Nekateri »planetarci« vedenjski in politični, spreminjajo politični in realni svet v planet političnih in siceršnjih opic.

»Opice«, ki so do včeraj jedle ustaljeno politično hrano( beri banane), sedaj pa počasi že sami sebe, postajajo kanibali, prakticirajo politični kanibalizem. Politični kanibalizem dobiva nove razsežnosti. Razsežnosti so te vrste in stopnje in intenzitete, da ogrožajo obstoj države, kako v obliki uničevanja ugleda države navzven tako tudi v zmešnjavi in dezorientiranosti navznoter.

Najbolj svež primer je petkov, ko je bil sklican in tudi končan sestanek vladnih strank o posvetovalnem referendumu o načrtovanih vladnih izdatkih za obrambo. Zvijanje roke svojim.

Robert Golob, PV RS po sestanku, ki ga je imel z “upogljivimi” in pomagajočimi,” je najprej predlagal, seveda ob po prejšnjem mnenju ustavnih pravnikov, zaradi “zavajajočega” vprašanja o morebitnem izstopu iz NATO alianse, je že vložil pobudo za preklic sklepa v Parlamentu RS o tem vprašanju…pričakuje da bo sledil še drugi preklic…in po tem povrnitev ugleda Slovenije na mednarodnem parketu. Od “juhe” ki jo je sam skuhal in se opekel, sedaj želi da vanjo pihajo in jo hladijo vsi ostali. Ko so še preostali prišli ven pa menijo da je bil pogovor in ne dogovor. Opozicija v tem noče biti tisti del politike, ki bi legitimirala skuhano »kašo« kjer ni bila prisotna kot začimba v vsem tem četudi so jo želeli vplesti.

Kot da ni nič kaj posebnega, čas vladanja, posebej v teh okoliščinah, ki nakazujejo na vse drugo kot lahkotnost, dokazuje »uspeh« Luke Meseca, do sedaj najbolj znanega »šmrkavca« v vladni kandidaturi, sicer zelo občutljivega resorja kot minister za delo, družino, socialne zadeve, da je celo magistriral na FDV. Resor v katerem deluje pa niti ne pozna tako dobro da bi ga obvladoval. Rajši je kot minister, v času ko lahko je opravljal intervjuje s kolegi ministri, ali državnimi sekretarji, celo je enega imel za mentorja, ki pa je v času zagovora svojega mentoriranca šel na dopust… vse »dogovrjeno«… šala mala.

Potrebnica ne neha presenečati. Kot da ni zadosti da se tolaži kar v sobanah Državnega zbora je v več nadaljevanjih že dražila po »X« me sejo ko ob vsakokratnem zapuščanju prostorov parlamenta gre mimo istega poslanca in dvigne kiklo visoko nad koleni in pokaže na dotičnega poslanca ter kmalu zatem po odvzeti besedi, ki mu v parlamentarnem žargonu reče tudi glavno in najbolj pomembno orožje poslanca med opravljanjem njegovega dela kot izbranca ljudstva, ga pošlje, tudi vse ostale, na pavzo da se dotični normalizira oziroma ohladi od poprejšnjega vznemirjenja. Vmes pa priporoča terapijo s konji. Mislim da ne bo nobenega dodatnega zaslužka ne bo, tudi zato ker vsak vidi, da ta terapija pri UKZ ni dala željenih rezultatov. Upam samo da v Dubrovniku UKZ, predsednica DZ ne razpravlja o terapiji s konji in o tem kako draži poslance v slovenskem Državnem zboru z dvigovanjem kikle visoko nad koleni, temveč o nečem koristnem za državo Slovenijo.

Kot da ni vsega dovolj se najde drugi ostudni primerek , ki je zadolžen za nadaljevalno animalizacijo (živalsko vedenje) ali onomatopeje le teh, ki kot da je navita ali postavljena na tračnice in v pravilnih presledkih »osle« kaže v kader in moti parlamentarni nastop trenutno nastopajočega.

Javnosti je imela občutek, da ves ta »zooland«, živalski vrt vodi glavni režiser te burleske z živalskimi liki vodi predsednik vlade. Pa ne, le ustvarjalci kaosa imajo skrbno razdeljene vloge. Predsednik vlade je le najvišje postavljen blefer brez kritja. Povrhu vsega še s politično bipolarno motnjo, ko imamo situacije, da ko tisti pol ki nastopa v tujini ne ve, ne sodeluje in se ne koordinira z drugim polom doma. Škoda pa je neznanska.

In kot je na začetku omenjen pes ki ima bolhe, bom v tem slogu tudi končal. Spoznali smo in doživeli rezultate vseh muh, bolh in ostalega mrčesa v našem političnem in siceršnjem vsakdanu, ki škodo delajo na vsega dobrega ki trenutno raste in prebiva v deželi tej. Čas je da najdemo pravega repelenta, odvračalnega in zatiralnega do tovrstnih pojavov pri nas. Ali bo to referendum, ali nezaupnica, ali odstop in nenazadnje volitve, le vsaka poteza moa biti in verjamem da bo bolj kot je trenutno stanje. Želim si da je čim več državljanov za to. In da se zdrava pamet, kultura, olika ter spodobnost, tako v politiki in v življenje povrne čimprej.