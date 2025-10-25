Princ iz Kromberka in njegovi podložniki, pardon zblojenci

Piše: Vančo K. Tegov

Ave Robert, obupna Slovenija! Se začne vsako pojavljanje, sočnega kralja, slovenskega liberalizma, pardon socialističnega neuravnovešenega nizko raščenega in idola mentalnih ter političnih nedonošencev. Žal.

Mentalna in politična degeneracija je na višku. Bolezni vseh, predvsem pa pri politično kognitivnih maloposestnikov se razraščajo in metastazirajo. Organi, ministrstva, celotni sklopi razpadajo pri »živem« telesu. Dvor, parlament, ki je poln burkaških bednikov in bedakinj se je spremenil v cirkuški šotor, ki izvaja svoje točke, pa še to tako slabo da morajo, da v parlamentu oziroma cirkuškem šotoru nujno potrebujejo prisotnost dežurnega zdravnika. Tako hudo je, da ti vsak hip slabo postane in ti gre na bruhanje.

Te dni so končno v Prinčevi palači »modrecev« in bedakov(v naših razmerah Državni zbor)eden od bolj grotesknih in nebodigatreba prinčev dvorni minister, Simon Maljevac prej znan kot pisec brošur in navodil o jezični analni obdelavi že v zgodnji fazi otroštva, ne glede na spol, je ostal na sedežu poleg princa iz Kromberka, le da tokrat mora bolj intenzivno delati na kraji denarja pri odraslih ter tanjšanja računov brez soglasja državljanov tako, da ne dobijo ničesar za pobran denar, le upanje, ki niti se še ni niti »odpravilo na pot«.

O svojem dvornem ministru za varnost, je podal »Princ iz Kromberka« nezaslišano izjavo o naravnanosti glede odprtosti do tujerodnih kulturnih in jezičnih prihodov k nam. “Sem optimist, da bo nova ekipa presegla pričakovanja, čeprav je bila v zadnjih tednih izražena neka skepsa,”. In tisto kar so uspešno opravili v času Avstro-ogrske, ustaviti Turke Osmane, tudi prejšnja vlada, bo sedaj šlo v nič. Bodo, glede na trenutni čas spet možen zaželen pritok zdravnikov, jedrskih fizikov, strokovnjakov za izdelavo molotovk, kulturnih performansov, skratka obogatitev s tem kar nam je »manjkalo«. Manjkalo nam je proračunskih porabnikov vseh vrst in orientacij, le da so iz sfere duhovne in kulturne nadgradnje, to pa je tisto kar »potrebujemo«, mar ne?

In se še dodatno krepijo, trendi, procesi po izobraževanju kadrov v slovenskih šolah v jeziku, ali jezikih, ki nimajo domicila v Sloveniji. Celo primerno osebo so našli v provinci pri nepotešeni gorski izobraževalni princesi, ki pomotoma ali zanalašč uraduje na eni od žalskih osnovnih šol.

Urška Klakočar Zupančič, prvi rdeči noht-predsednica Državnega zbora, ki je prešla iz nekoč zelo intimnega skoraj ekstatičnega objemanja princa iz Kromberka na že totalno odpuljenega iskanja priložnosti za mečkanje (kino, žurka, proslava nekje na Dolenjskem), ko sede na koleno in še na kaj malo že iztrošenemu rokerju iz Šempetra pri Novi Gorici, jasno rojaku, ki brenka na strune in na poceni popularne melodije na katere pada slavna nosilka in obuvalka rdečih salonarjev. Vse bi dala, kot je nekje izjavila,« nočem biti in ostati sama«. In gre v kino zobat kokice.

Kolonialna drža princa, pardon šeme iz Kromberka

Ob nedavnem srečanju držav MED9, ki ga je gostil prav ta princ, s prvo postavljeno lahkoživko, monaško princeso, pardon zanko iz monaških pločnikov, si je privoščil debakl neslutenih razmer ko se nihče ni hotel družiti z najbolj znano »mono« med spremljevalkami predsednikov vlad. Najbolj pametna in diplomatsko prefrigana sta bila jordanski kralj Abdulah II s svojim priročnim prehladom in italijanska predsednica vlade Giorgia Meloni ki je bila sredi priprav za obeležitev »Abrahama«, svojega 50 rojstnega dne in ostala čistih orok in neomadeževanega ugleda. Edini zvest po neumnosti in lahkomiselnosti, ter pri jagodnem izboru svojega protokolarnega in zasebnega spremstva, Emanuel Macron, je blagovolil prisluhniti mu, tako in toliko, da se je Golob pripravil na naslednje priložnostno »bolezen« in izognitev srečanja PV na najvišji ravni o vprašanjih varnosti, da je ta taisti Macron po pooblastilu kar nadomeščal Goloba, predsednika suverene države Slovenije, ki je ostal doma in je celil rane hudo poškodovanega ega zaradi »uspešnega« gostiteljstva prej omenjenega MED9. Kot da je Slovenija kolonija. Nekje je bilo rečeno, da Macron sploh ne ve kaj in koga zastopa, le da mu je svoje poglede, po Golobovo celo zelo podobne, če že ne enake.

»Abdiciranje« in odhod!?

Tako, upam da vsi ki radi spremljate življenje slovenskih »ne dinastičnih« princev, dvorjanov, dvorjank in številne suite »dvornih norčkov« ter proračunskega balasta, da ste doživeli že pred petkom dovolj tedenske blamaže in spodkopavanje ugleda države v kateri živimo, da več niti ne potrebujete.

Do naslednje priložnosti pogleda v »prinčev« kurnik, pardon Dvor, vam želim čim manj grenkih nasmehov in stroškovnih posegov v vašo hišno blagajno.

Upamo le da bo prej »abdiciral« in razpustil dvor ter dovolil vrnitev Republike s tem pa udi kmalu prepustil vodenje države resnično tistem ki znajo in zmorejo voditi kvalitetno, varno, varčno in v dobro vseh.