V novi Demokraciji preberite: Potrjena 16. vlada Republike Slovenije in četrta vlada Janeza Janše, to so njeni prvi ukrepi

Piše: Petra Janša

Pred natanko enim tednom, 4. junija, je državni zbor na izredni seji z 49 glasovi za in 30 proti potrdil ministrsko ekipo 16. slovenske vlade. Pod vodstvom premierja Janeza Janše bo delovala ekipa 15 ministric in ministrov, ki so jih predlagale stranke podpisnice koalicijske pogodbe. Vlado sestavljajo SDS, Demokrati ter trojček NSi, SLS in Fokus, podprli pa so jo tudi poslanci Resni.ce in oba poslanca narodnih skupnosti.

Še isti dan je sledila primopredaja poslov z zdaj že nekdanjim premierjem Robertom Golobom. Janša se je Golobu zahvalil za čestitke in dobre želje ter vrnil zahvalo nekdanjemu predsedniku vlade in celotni vladi za stvari, ki so bile dobro narejene, nekoliko manj pa za tisto, kar je šlo v napačno smer. »Ampak to bomo popravljali,« je pripomnil in dodal, da je primopredaja poslov šele začetek. »In potem bo narejena ocena stanja. Strinjam pa se s tem, da je pred Slovenijo lahko dobra prihodnost, pod pogojem, da bomo sposobni izkoriščati vse potenciale in da bomo pri tem sodelovali,« je poudaril novi premier in ob prevzemu poslov še napovedal, da bo opozicijskim strankam v tem tednu poslal vabilo k partnerstvu za razvoj. »Roko sodelovanja ponujamo vsem, ki presegajo dnevno politiko in želijo lepšo prihodnost Slovenije.« Pri tem lahko Janša računa, da bo v partnerstvo vstopila vsaj stranka Resni.ca.

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