Primer Maximarket je resno opozorilo

Piše: Marjeta Bogataj

Sredi najlepšega mesta na svetu, kot Ljubljano pogosto imenuje župan Zoran Janković, je več sto ljudi izkusilo, kaj pomeni uživati nepitno vodo. Zgodilo se je le streljaj od parlamenta, v Maximarketu, ki ga upravlja Mercator.

Epidemiološka služba NIJZ je do prejšnje srede obravnavala 543 ljudi, ki so se zastrupili in posledično trpeli zaradi bruhanja, driske, povišane temperature. Zagotovo je bilo takšnih še več, saj se nikoli ne oglasijo vsi. Slabo so jo odnesli tudi nekateri poslanci, zaposleni v NLB in na nekaterih ministrstvih, sin Boruta Pahorja, Pavel Rupar, ki je zato moral odpovedati načrtovani shod upokojencev. Komunalno podjetje Voka Snaga je sporočilo, da je vzorčenje vode pokazalo, da je ta onesnažena z bakterijo E.coli, ki je zanesljiv indikator fekalnega onesnaženja.

Iz Maximarketa pa so po enem tednu sporočili, da jim vzroka za onesnaženja še ni uspelo ugotoviti oziroma potrditi. Oglasila se je Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter pozvala ljudi, naj živil, pripravljenih v Maximarketu, ne zaužijejo. Preliminarni rezultati vzorcev vode iz državnega zbora in nekaterih sosednjih objektov niso pokazali fekalnega onesnaženja, kar pomeni, da po vsej verjetnosti ni bil onesnažen tudi javni vodovodni sistem. Na veliko srečo! Pa vendar: že onesnaženje v interni vodovodni napeljavi enega samega objekta je povzročilo najmanj 543 žrtev.

In takšna zastrupitev res ni hec, nekaj ljudi je bilo celo hospitaliziranih. Pitna voda pač ni nekaj samoumevnega. Če se tako zdi običajnim ljudem, je to še razumljivo, je pa popolnoma narobe, če takšno stališče zavzemajo uradne institucije – in te prav takšen vtis dajejo pri graditvi kanalizacijskega kanala C0, kjer bi onesnaženje pomenilo katastrofo nepredstavljivih razsežnosti. Težko je v primeru Maximarketa ne videti resnega opozorila.