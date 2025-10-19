Prerod oziroma bolj povampirjeni kaviar levičarji. Uspešno konvertirani. Zaenkrat.

Piše: Vančo K. Tegov

Po nekaj mesečnem masiranju javnosti se je prerod-ila nova stranka, bolj parkirišče za že pri prejšnjem »lastniku« blagovne znamke iztrošenih in delno zavrženi ali odvrženi na politično odpadno deponijo.

In romski »zet« Vladimir Prebilič, je v maniri njegovih nesojenih sorodnikov obiskal obrobje, ali pa zašel malo globlje na to deponijo in izbrskal, naložil, odložil zložil, sortiral(dobil 200 podpisov) nekaj kar se mu bo reklo stranka. Tudi to po znanem receptu za pripravo instant političnih jedi, ki se kasneje pojavijo na jedilniku lahkovernih. In politično žejne peljane čez vodo.

Kako pa je bilo?

V Kočevju je bila ustanovljena stranka Prerod. Kaj se je prerodilo, rodilo, izrodilo?

Nič kaj dobrega. Za državljane zagotovo ne. Ko je nekdo ničkolikokrat, kot potomec struktur ki so po prisilnih odstranitev Kočevarjev zasedli in srbizirali pokrajino ob tistem deli Kolpe, konvertiral od navideznega domoljuba, tudi znanega kot govorca na postroju v Kočevski reki, do sila neuspešnega župana, ki se je obdržal samo zaradi podpore njegovih »žlahtnikov«, celo do ekologa, ki je prišel s pomočjo zelene »Vesne« do Evropskega poslanca. Odličen izid za profesorja obrambe in poklicnega meglo mešalca. Celo svojim prednikom se ni izneveril, v EU parlamentu je spregovoril v jeziku ki ni uraden v EU inštitucijah. Načrtno, tudi v smislu projekta Prerod, pardon povampirjene levice oziroma s sestavinami, ki »smrdijo« po žaltavi LDS in ostalih derivatov, ki so nastajali kasneje in so vsebovale približno enake črke v kraticah ali pa še kratice ali zlog( še Prebilič se ni mogel izogniti ko je podaril svoje prve tri črke PRE od priimka) in osebnih imen nosilnih političnih »vampirjev«.

Imena, začenši od glavnega »vampirja« pa naprej do Dušana Vučka, Štefana Čelana, Dragana Matića, Nine Pirnat, Mitje Bervarja, Boštjan Koražija, Edisa Rujovića, Zlatke Keček, Pa »legendarnega« večnega mladinca Braneta Golubovića.. celo celjska rdečelasa ravnateljica Marjana Kolenko želi pristaviti svoj piskrček k tej pisani druščini. Edino kar me je »razočaralo« je odsotnost Janija Möderndorferja ter Janje Sluga( nekdanje Trboveljčanke), ki že vrsto let deluje na celjskem in je bila do sedaj vedno in povsod »začimba« v vseh instant politih strank, pardon čorb, ki so sprva ustvarjale videz sprejemljivosti, kasneje oziroma kmalu pa so postale žaltave in neokusne. Ali je to taktika ali ne, zaenkrat se ne ve, upajmo da bo kmalu prišlo tudi do te »razveseljive« novice.

Kaj lahko pričakujemo?

Stranka Prerod s temeljno programsko listino poudarja, da verjame v politiko preseganja ozkih delitev in zavrnitev logike dveh polov. Tralala. V isti sapi začne prvi prerojenec, pardon, povampirjenec, da s stranko SDS v smislu sodelovanja ali koalicije ne vidi neko možnost. Ko našteje to in ono se na koncu ugotovi da mu glavni metuzalem politične scene ali »samar z Goričkoga«, znan tudi pod imenom Milan Kučan, ni dal, ob »žegnu« brez katerega ne gre, veliko manevrskega prostora ali možnost za sodelovanje za premostitev politične reke dveh bregov. Floskule o lepši prihodnosti in drugačnemu delu, ob morebitnem uspehu na državno zborskih volitev bodo vseprisotne obljube o lepšem življenju in oh in sploh. Slab besedni izbor še slabši nabor razmišljanja. Razen za slepe sledilce.

Ali mu verjamete?

Da je to plehko, plitvo, in celo sam »prerojenec« to jemlje kot nekaj kar mu avtomatično ne prinese položaj, ki si ga želi, kot je predsednik vlade, zato tudi želi do »zanesljive« zmage ostati na plačilnem seznamu evropskega parlamenta. Boji se borze in nezaposljivosti ob morebitnem neuspehu na volitvah v DZ. Zato pa je prav da pove čim več uporabnega za morebitno ostajanje na parkirišču daleč od parlamenta. In da se vrne razum ter da pride nekdo drug, ki bo izboljšal realnost in vsakdan svojih državljanov in ne da bo sadil »rožice«, ki jih bo prvi zgodnji politični prepih prehladi ali pomladanska slana pomrzne in popari.

Državljani so bili poparjeni in prevarani večkrat. PRErojeni Prebilič je eden od zelo zanesljivih kandidatov za naslednji krog politične prevare. Dajte enkrat prednost razumu pred čustvi, boljši realnosti kot pa nezanesljivi in neotipljivi prihodnosti. Izognite se razmišljanju o tem kaj pravi in se zanesite na to kaj kdo zmore. Prebilič bore malo zmore, pravi vse preveč o vsem mogočem.