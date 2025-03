Predvolilne finančne transakcije močno bremenijo »Golobnjak«

Piše: dr. Metod Berlec

Predsednik vlade Robert Golob je bil prejšnji teden spet ujet na laži. Ne samo na eni. O tem v tokratni številki revije podrobno piše novinarka Vida Kocjan.

Po novem je jasno, da je imela njegova družina najmanj dva računa v tujini. Prvotno je trdil, da nima niti enega. Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) pa v spletni bazi Erar razkrila številne novosti, ki močno bremenijo državno podjetje Gen-I in samega Roberta Goloba. »Posodobljeni Erar je namreč razkril, da je državna družba Gen-I, trgovanje in prodaja električne energije, d. o. o., 28. marca 2022 fizični osebi nakazala kar 20 milijonov evrov. Za katero osebo naj bi šlo, ni bilo razvidno, je pa bilo nakazilo izvedeno tik pred zadnjimi volitvami, ki so bile 24. aprila 2022. Zato so se pojavili številni pomisleki, ali je bil to denar za volilno kampanjo Roberta Goloba in Gibanja Svoboda.« Sledil je odziv Gen-I, naj bi bilo prišlo do sistemske napake v delovanju prenovljene aplikacije Erar. V KPK so to zanikali, a so nato to »priznali« v Upravi za javna plačila (UJP). Gre za organ v sestavi ministrstva za finance, ki ga vodi Klemen Boštjančič (GS), tudi podpredsednik vlade. UJP od avgusta lani vodi Urška Kos.

Pomenljivo je, da je pred tem državna družba Gen-I s pomočjo Gibanja Svoboda želela preprečiti objavo podatkov o plačilih tudi s pomočjo ustavnega sodišča. A ji ni uspelo. Sedaj je to razkrito, a še vedno ni povsem jasno, kot ugotavlja naša novinarka, komu je Gen-I tik pred volitvami nakazal 20 milijonov evrov, saj bančni račun javno ni dostopen. Domnevno naj bi bili poplačali obveznice, komu in koliko, pa ne razkrivajo. Zato obstaja utemeljen sum, da je šlo za finančne transakcije, s katerimi so s pomočjo vmesnih posrednikov tik pred zadnjimi državnozborskimi volitvami financirali Golobovo Gibanje Svoboda. Z zneskom, kot je 20 milijonov evrov, pa se v slovenskih razmerah po mnenju poznavalcev lahko kupi celo zmaga na volitvah.

V reviji veliko pozornost namenjamo tudi mednarodnim odnosom, vojni v Ukrajini in potrebi Evropske unije, da poskrbi za svojo lastno varnost. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je prejšnji teden predstavila načrt »ReArm Europe«. Njen predlog je podprl Evropski svet. A kot pravi poznavalec mednarodnih odnosov dr. Igor Kovač v intervjuju za našo revijo, vsaka resna reforma v EU potrebuje približno 10 let, da zaživi v polnosti. Predsednik odbora za obrambo pri Strokovnem svetu SDS Janez Stušek pa poudarja, da potrebujemo »dolgoročno strateško usmeritev, ki bo zagotovila nacionalno varnost, močne obrambne zmogljivosti in zanesljive zaveznike«. A pod Golobovo vlado to niti približno ni mogoče …