Predvolilna mašinerija tranzicijske levice že blati in napada

Piše: dr. Metod Berlec

Še dobra dva meseca nas loči od državnozborskih volitev, ki bodo 22. marca. Na naslovnico revije smo zato dali predsednika vlade in Gibanja Svoboda Roberta Goloba ter predsednika SDS Janeza Janšo.

Prvi se zaveda, da se mu čas na oblasti izteka, zato uporablja in zlorablja vse oblastne vzvode, zakulisna omrežja in dogodke, da bi se obdržal na oblasti. Z našim davkoplačevalskim denarjem vladajoča levičarska koalicija zasipa režimske medije in javnomnenjske agencije z namenom, da bi popravila svojo javnomnenjsko podporo. Posledično smo priča orkestrirani promociji vladajoče nomenklature in žolčnim napadom na opozicijo pod vodstvom SDS. Da smo globoko v predvolilnem času, kaže tudi to, da je sodišče kaznovalo SDS s 60.000 evri globe zaradi domnevnih nepravilnosti v predvolilni kampanji leta 2022. In to kljub temu, da računsko sodišče največji opozicijski stranki za zaključno poročilo ni izreklo negativnega mnenja.

Prvi primer. Premier Robert Golob se je minuli vikend praktično prvič v svojem mandatu pojavil na partizanskih proslavah. Najprej v soboto na Osankarici na Pohorju, nato v nedeljo v Dražgošah. Obakrat je bil slavnostni govornik. To kaže, da ga postkomunistični botri iz ozadja, kljub precejšnji nejevolji, podpirajo kot favorita tranzicijske levice. Čeprav je jasno, da Golobu »dol visi« za t. i. NOB. Zato sta bila njegova govora še toliko bolj prazna, zavajajoča in patetična. Govoril je o zgodovinski enotnosti Slovencev v tistem času, a pri tem kot popoln nevednež »spregledal«, da v letih 1941–1945 ni bilo nobene enotnosti. Žiga Turk je zato na omrežju X zapisal: »Prva tarča so bili razredni sovražniki – Slovenci, okupator pa kolateralna škoda. Podobno Golob zdaj govori o enotnosti, a se v štirih letih ni bil sposoben z opozicijo dogovoriti ničesar. Pač pa je sprožil hladno državljansko vojno, ki jo je imenoval ‘čiščenje janšistov’ in kasneje ‘depolitizacija’. Tak razkorak z realnostjo je mogoč samo zaradi medijskega hlapčevstva.«

Drug primer. Pred dnevi so predsednika SDS Janeza Janšo obtožili, da bo po naslednjih volitvah, če bo prišel na oblast, ukinil vse nevladne organizacije. Seveda je to daleč od resnice. Prvak opozicije je prejšnji četrtek na srečanju z volivci v Mengšu samo poudaril, da v prihodnjem mandatu ne bo več denarja za levičarske nevladne organizacije. To je še dodatno pojasnil na omrežju X: »V SDS so številni sodelavci Rdečega križa in Karitasa, organizatorji športnih in kulturnih društev, vrste dobrodelnih fundacij ipd. Enako so v teh združenjih tisoči članov drugih strank. Za vse te organizacije in društva bo v prihodnjem mandatu več sredstev. Pipce davkoplačevalskega denarja pa bodo zaprte za paravojsko levičarskih režimskih sesalcev, ki se redijo na žuljih slovenskega delovnega človeka, koristi od njih pa nobene. Ne bomo jih ukinjali. Za svoj denar lahko mirno afne guncajo še naprej.«